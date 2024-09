BMS en Algérie : fortes pluies attendues dans plusieurs régions

En ce 13 septembre, le passage à l’automne se fait sentir avec la fin de l’été. Les conditions météorologiques se dégradent, marquées par l’arrivée de pluies et de vents plus frais.

Les prévisions annoncent une détérioration progressive du temps, signalant le début d’une période plus instable. Les autorités météorologiques ont émis un Bulletin Météorologique Spécial (BMS) pour avertir les populations des changements à venir.

En effet, l’ONM a émis un nouveau Bulletin Météorologique Spécial (BMS) avertissant d’importantes pluies orageuses. Cet avertissement est valable à partir de 14h00 ce vendredi jusqu’à 02h00 du matin ce samedi.

Les précipitations pourraient atteindre jusqu’à 30 mm dans plusieurs wilayas du sud, notamment Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, Tamanrasset, Djanet et Illizi.

Alerte pluies orageuses dans plusieurs régions

En plus de ces prévisions pour le sud, l’Office National de la Météorologie a publié un autre bulletin concernant des averses orageuses touchant plusieurs wilayas à travers le pays.

Cette alerte de niveau 1, représentée par la couleur jaune sur la carte de vigilance, concerne des pluies prévues à partir de 06h00 ce matin jusqu’à 15h00 cet après-midi.

Les wilayas concernées incluent des régions du nord-est comme El Tarf, Skikda, Annaba, Jijel et Béjaïa, ainsi que plusieurs wilayas du sud telles que Ouargla, Ghardaïa, El Menia, El Bayadh, Timimoun, Béchar, Beni Abbès, en plus des wilayas déjà citées dans le sud profond, comme Tamanrasset, et Bordj Badji Mokhtar.

Les populations de ces zones sont appelées à faire preuve de prudence et à suivre les recommandations des autorités locales.