BMS en Algérie : fortes pluies annoncées dans plusieurs wilayas ce samedi 20 décembre 

Les vacances d’hiver démarrent sous un ciel chargé dans de nombreuses régions du pays. Depuis plusieurs jours, un temps pluvieux et résolument hivernal s’installe durablement, et ce samedi ne fera pas exception. Pour celles et ceux qui envisagent des sorties, des déplacements ou des activités en plein air, un détour par les prévisions météo s’impose, car la pluie pourrait bien s’inviter sans prévenir.

Les services de Météo Algérie annoncent en effet des pluies orageuses localement importantes dans plusieurs wilayas, avec un risque de chutes de grêle par endroits. Une situation qui confirme la poursuite d’un épisode météorologique instable, marqué par des précipitations soutenues sur une large partie du territoire.

Dans un bulletin météorologique spécial (BMD) publié ce samedi, les services concernés ont mis en garde contre des pluies orageuses parfois intenses, avec des cumuls pouvant atteindre les 40 millimètres. Ces précipitations, parfois accompagnées de grêle, devraient se maintenir jusqu’à 20 heures ce soir.

Les wilayas concernées par cet avis sont Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Tipaza, Mascara, Relizane, Tissemsilt et Aïn Defla. Dans ces régions, les pluies pourraient entraîner des accumulations d’eau sur les routes et compliquer la circulation, notamment en fin de journée.

Météo Algérie – BMS : pluies, orages et chutes de grêle au programme samedi !

Un second avis météorologique élargit la zone concernée par cette perturbation. Des pluies orageuses localement importantes sont attendues à partir de 9 heures ce samedi matin et devraient se poursuivre jusqu’à minuit dans plusieurs wilayas du centre et du sud.

Alger, Blida, Médéa, Bouira, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, M’sila, Ouled Djellal, Djelfa, Laghouat et Ghardaïa figurent parmi les régions placées sous vigilance. Dans ces zones, les conditions météorologiques pourraient perturber les déplacements et nécessitent une attention particulière.

À l’est du pays, la situation s’annonce également instable en fin de journée. Les wilayas de Skikda, Annaba, El Tarf et Guelma connaîtront des pluies orageuses localement importantes à partir de 18 heures ce samedi. Selon les prévisions de l’ONM, ces précipitations devraient se poursuivre jusqu’à l’aube de dimanche, prolongeant ainsi l’ambiance hivernale sur le littoral est et les régions avoisinantes.

Par ailleurs, les services de la météorologie prévoient la poursuite de pluies orageuses localement importantes jusqu’à 15 heures cet après-midi dans les wilayas de Tlemcen et Sidi Bel Abbès. Ces régions de l’ouest resteront donc sous l’influence directe de cette perturbation durant une bonne partie de la journée.

Temps hivernal en Algérie : la prudence reste de mise !

Face à cette météo capricieuse, les autorités appellent à la prudence, en particulier pour les automobilistes et les habitants des zones sensibles aux ruissellements. Les citoyens sont invités à suivre régulièrement l’évolution des bulletins météo et à adapter leurs déplacements en conséquence.

Si les vacances d’hiver commencent sous la pluie, elles rappellent aussi que la saison froide impose son rythme. Ce samedi s’inscrit clairement dans une dynamique hivernale, où vigilance et anticipation restent les meilleurs alliés pour profiter du week-end en toute sécurité.