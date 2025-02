BMS en Algérie : des précautions à prendre dés demain

Les services météorologiques viennent de publier leurs prévisions pour demain, samedi, annonçant des conditions climatiques contrastées selon les régions du pays.

Dans les wilayas du Nord, les prévisions indiquent que la journée de samedi débutera sous un ciel partiellement nuageux dès l’aube. Toutefois, à mesure que la journée avance, le temps devrait évoluer vers un ensoleillement qui fera place à des averses en début d’après-midi. Les météorologues prévoient des précipitations pouvant affecter la circulation et les activités extérieures, en particulier dans les zones côtières et dans les régions intérieures.

Les températures dans les régions côtières oscilleront entre 15 et 20 degrés Celsius, offrant un climat doux malgré la présence de nuages et de pluie. À l’intérieur des terres, les températures seront légèrement plus fraîches, avec des variations comprises entre 11 et 19 degrés Celsius.

Par ailleurs, la vitesse du vent atteindra environ 30 km/h, accentuant l’effet de fraîcheur et rendant la conduite sur certaines routes potentiellement glissante. Ces prévisions météorologiques soulignent la nécessité pour les habitants du Nord de prendre des précautions, notamment en adaptant leur tenue vestimentaire et en vérifiant l’état de leurs véhicules avant de prendre la route.

Au Sud de l’Algérie : des conditions plus chaudes et une légère couverture nuageuse

Dans les régions du Sud, le temps s’annonce tout aussi dynamique mais sous des angles différents. Les prévisions annoncent un ciel partiellement nuageux tout au long de la journée, sans forte précipitation. Les températures dans ces zones seront plus élevées, avec un intervalle allant de 17 à 32 degrés Celsius. Cette amplitude thermique reflète le climat désertique et chaud qui caractérise le Sud, même si une couverture nuageuse légère apportera une nuance de fraîcheur en fin de journée.

Le vent y sera également plus soutenu, avec des rafales pouvant atteindre jusqu’à 40 km/h. Bien que ces conditions ne devraient pas perturber significativement les activités quotidiennes, elles rappellent l’importance de rester attentif, surtout pour les déplacements en zone désertique ou sur les routes secondaires.