BMS en Algérie : des pluies jusqu’à 40 mm et des orages annoncés mercredi et jeudi

La météo en Algérie s’annonce perturbée dans plusieurs régions aujourd’hui et demain. Dès midi ce mercredi, cinq wilayas de l’Est basculent en vigilance orange, avec jusqu’à 40 mm de pluie prévus. Et ce n’est qu’un début, puisque jeudi, les orages et précipitations s’étendent encore à de nouvelles régions, des Hauts Plateaux jusqu’au Sud-Est. Voici la carte complète des zones concernées et les précautions à prendre.

Les services de l’Office national de la météorologie (ONM) ont émis un bulletin météorologique spécial (BMS) de niveau 2, correspondant à la vigilance orange, pour des pluies parfois importantes sur le littoral est. D’autres wilayas sont également concernées par des alertes de niveau 1, en raison des précipitations et des risques d’orages annoncés mercredi et jeudi.

Les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf sont placées en vigilance orange pour des pluies dont les quantités sont estimées entre 20 et 40 mm.

Selon le BMS de Météo Algérie, l’alerte est valable du mercredi 28 octobre à midi jusqu’au jeudi 29 octobre à 15 h. Les précipitations pourraient ainsi se prolonger pendant plus d’une journée dans les régions concernées.

Alerte météo en Algérie : pluies et orages dans plusieurs wilayas

Pour ce mercredi, les services de l’ONM ont émis une vigilance jaune dans plusieurs régions du pays. Cette alerte de niveau 1 prévoit des pluies dans les wilayas de Tizi Ouzou, Boumerdès, Bouira, Alger, Blida, Tipaza, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Tébessa et Oum El Bouaghi.

Le risque orageux concerne un territoire plus étendu. Des orages sont à prévoir dans les wilayas d’El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Bouira, Alger, Blida, Tipaza, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela et Batna.

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La météo du jeudi 29 octobre : les précipitations gagnent d’autres régions

Les prévisions pour jeudi font état de pluies dans plusieurs wilayas de l’Est et des Hauts Plateaux, notamment Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela, Batna, M’Sila, Djelfa, Biskra et El Oued.

Météo Algérie annonce également des orages dans les wilayas d’El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela, Batna, M’Sila, Djelfa, Biskra, El Oued, El Meghaïer, Ouled Djellal et Touggourt.

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Face à ces conditions météorologiques, il est important de suivre les mises à jour des bulletins de l’ONM et de redoubler de prudence lors des déplacements, particulièrement dans les zones susceptibles d’enregistrer de fortes précipitations ou des orages. Les automobilistes doivent adapter leur conduite et éviter, dans la mesure du possible, les axes situés dans les zones à risque, notamment en cas de cumuls importants ou d’orages violents annoncés par l’ONM.

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