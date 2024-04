BMS en Algérie : des averses de pluies persisteront ce lundi 15 avril dans ces régions !

Ce lundi 15 avril, des averses de pluies orageuses continueront d’affecter différentes régions du pays. L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis deux nouveaux bulletins météorologiques spéciaux (BMS) pour alerter sur les conditions météorologiques dans certaines wilayas du pays. Dans cet article, découvrez le bulletin météo détaillé de ce lundi 15 avril 2024 !

Dans le premier BMS, l’ONM a élevé le niveau d’alerte à orange pour « pluie » dans les wilayas de Ghardaia, le Nord d’El Meniaa et le Nord d’Ouargla. Les précipitations attendues varieront entre 20 et 40 mm durant la validité de cette alerte qui est en vigueur ce lundi 15 avril jusqu’à 09h00. Le deuxième bulletin concerne les wilayas de Touggourt, le Sud de Laghouat, le Sud de Djelfa, le Sud d’Ouled Djellal et El M’Ghair, avec des prévisions similaires de précipitations et une période de validité s’étalant jusqu’à 12h00 aujourd’hui.

En plus de ces alertes, Météo Algérie a émis une vigilance jaune pour « pluie » et « orage » dans plusieurs autres wilayas du pays. Ces régions incluent Naama, El Bayadh, Saida, Tiaret, El Oued, Biskra et Khenchela, ainsi que Batna, Oum El Bouaghi, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, ElTarf, Annaba, Skikda et Jijel.

Par ailleurs, il convient de souligner que les services de Météo Algérie ont émis une alerte de niveau jaune « vent violent » pour les wilayas de Tlemcen, Ain Témouchent, Sidi Bel Abbes, Oran, Chlef, Mascara, Mostaganem, Relizane, Ain Defla, Tissemsilt, Medea, Alger, Bouira, Tizi Ouzou, Béjaia, Bordj Bou Arreridj, M’sila, Sétif, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela, Souk Ahras et Tebessa. Selon la même source, des vents violents et des vents de sable continueront de souffler aujourd’hui dans le Sud-Est du pays, notamment à Illizi et à Tamanrasset.

Météo Algérie : temps et températures de ce lundi 15 avril !

Pour ce lundi 15 avril, les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM) offrent un aperçu météorologique détaillé du temps qu’il fera aux quatre coins du pays. Dans les régions Ouest du pays, attendez-vous à un ciel dégagé à partiellement voilé, offrant un décor lumineux pour la journée.

Alors qu’au niveau des régions Centre et Est, des passages nuageux, parfois denses, vont parsemer le ciel, apportant avec eux quelques épisodes pluvieux localisés, principalement sur les hauts plateaux et les Aurès. Ces précipitations pourraient prendre la forme d’averses orageuses, avec une amélioration sur les hauts plateaux du Centre à partir de l’après-midi. Cependant, attendez-vous à des pluies plus fréquentes, potentiellement soutenues localement, sur les Aurès en fin d’après-midi et en soirée.

Enfin, pour ce qui est des régions Sahariennes, dans le Nord Sahara et les Oasis, un ciel nuageux prédominera avec des épisodes pluvieux, parfois accompagnés d’averses orageuses. Ces précipitations pourraient être localement soutenues, en particulier sur les Oasis. En revanche, sur les autres régions sahariennes, le ciel sera majoritairement dégagé à partiellement voilé.

Quant aux températures maximales pour ce lundi, les services de Météo Algérie ont fait savoir qu’elles oscilleront entre 18 °C et 24 °C sur les régions côtières, entre 14 °C et 28 °C sur les régions intérieures et entre 15 °C et 35 °C sur les régions sahariennes.