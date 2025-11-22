BMS en Algérie : chutes de neige abondantes et fortes pluies sur plusieurs wilayas ce 22 novembre

Un air résolument hivernal s’installe sur l’Algérie ce week-end. Plusieurs régions du Nord se préparent à une dégradation marquée du temps, entre chutes de neige conséquentes, pluies orageuses et vents parfois violents. Les services de l’Office national de la météorologie (ONM) multiplient les bulletins météo spéciaux qui placent de nombreuses wilayas en vigilance orange. Le pays s’apprête ainsi à vivre une journée intense ce samedi 22 novembre, avec un épisode météorologique qui s’annonce durable et étendu.

Les prévisionnistes annoncent des chutes de neige significatives et des pluies localement fortes tout au long de la journée de samedi. Les premiers bulletins publiés par l’ONM signalent des pluies orageuses qui se renforcent progressivement sur plusieurs wilayas côtières et intérieures. Les cumuls varient entre 40 et 50 mm et peuvent dépasser 70 mm localement dans les wilayas de Boumerdès, Tizi Ouzou, Sétif, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf.

Les services de Météo Algérie annoncent également des chutes de neige abondantes sur les reliefs du Nord. Un BMS consacre ainsi plusieurs wilayas à un épisode neigeux marqué. Les hauteurs dépassant 900 mètres enregistrent une épaisseur pouvant atteindre 20 cm, notamment à Bouira, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Sétif et Bordj Bou Arreridj.

Plus à l’Est, les wilayas de Skikda, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna et Khenchela connaissent, elles aussi, des chutes de neige soutenues. Les reliefs dépassant 900 mètres reçoivent jusqu’à 10 cm de neige durant la matinée, un épisode qui perturbe les transports et complique l’accès à plusieurs communes rurales. Les services de météorologie prévoient même la poursuite de ces précipitations sur les hauteurs de plus de 1 000 mètres jusqu’à 12 h.

Météo Algérie : un week-end marqué par la neige, les pluies orageuses et une vigilance renforcée

La journée de samedi s’annonce donc particulièrement agitée. Les régions du Centre et de l’Est subissent des pluies orageuses et des chutes de neige qui s’étendent sur une large bande géographique. Les mêmes wilayas citées plus tôt figurent dans la liste des zones exposées aux précipitations les plus intenses. À cela s’ajoute un renforcement notable des vents sur le littoral de Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf, où les rafales peuvent atteindre 70 km/h.

🟢 À LIRE AUSSI : La marine algérienne sauve un marin français au large d’Aïn Benian (VIDÉO)

Côté températures, le contraste reste marqué entre le Nord et le Sud. Les régions côtières oscillent entre 14 et 17 °C, tandis que l’intérieur du pays enregistre des valeurs comprises entre 6 et 17 °C. Le Sud, quant à lui, profite d’un temps largement ensoleillé. Les températures varient entre 13 et 33 °C, avec des vents plus modérés qui dépassent rarement les 30 km/h.

Ce samedi 22 novembre marque donc un véritable retour des conditions hivernales sur le Nord du pays. La prudence reste de mise sur les routes et dans les zones montagneuses. Les services météo invitent les citoyens à suivre l’évolution des bulletins de vigilance afin d’anticiper leurs déplacements et de limiter les risques liés à cette dégradation généralisée du temps.