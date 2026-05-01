BMS en Algérie ce vendredi 1er mai : fortes pluies, plusieurs wilayas placées en vigilance orange

Ce week-end du 1er mai s’annonce particulièrement agité en Algérie. Oubliez les sorties en plein air : l’Office National de la Météorologie vient de déclencher un double BMS orange pour des orages violents et des pluies torrentielles. Avec des cumuls pouvant atteindre 40 mm. Découvrez immédiatement si votre wilaya se trouve sur la trajectoire de cette perturbation.

Ce vendredi, le mois de mai s’installe en Algérie avec un temps loin d’être clément. Les prévisions météorologiques annoncent un week-end marqué par des pluies soutenues et des épisodes orageux sur une grande partie du territoire. Les conditions confirment la persistance d’une perturbation active qui continue d’impacter plusieurs régions du pays.

Ce contexte pousse les services de prévision à intensifier leur vigilance. Les citoyens doivent composer avec un ciel chargé et des averses parfois intenses, et ce, dès la matinée de ce vendredi 1er mai.

BMS en Algérie : quelles sont les régions cocnernées ?

Les services de l’Office National de la Météorologie ont publié deux bulletins météorologiques spéciaux de niveau 2. Ces alertes placent plusieurs wilayas en vigilance orange en raison d’un risque de fortes précipitations.

Le premier bulletin concerne les wilayas de Médéa, Tizi Ouzou, Bouira, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Les services météo prévoient des quantités de pluie comprises entre 20 et 30 mm. Cette perturbation s’étend du vendredi 1er mai à 06h00 jusqu’à 15h00. Les régions concernées devront donc faire face à une matinée très humide, avec un risque d’accumulation rapide des eaux de pluie.

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Alerte météo en Algérie : que dit le 2ème BMS de l’ONM ?

Le deuxième bulletin touche un ensemble encore plus large de wilayas. Djelfa, M’sila, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Batna, Khenchela, Oum El Bouaghi, Tébessa, Ouled Djellal, Biskra, El M’ghair, Touggourt ainsi qu’El Oued figurent parmi les zones sous surveillance.

Dans ces régions, les cumuls de pluie attendus oscillent également entre 20 et 30 mm, mais peuvent localement atteindre ou dépasser 40 mm. La période de validité s’étend de 06h00 à 23h00, ce qui laisse présager une journée longue et potentiellement perturbée.

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Conseils de prudence pour les habitants

Les autorités météorologiques appellent à la prudence, notamment dans les zones sensibles aux ruissellements, aux crues soudaines et aux difficultés de circulation. Ce type d’épisode rappelle la variabilité du climat printanier en Algérie, où les contrastes météorologiques peuvent se montrer brusques et intenses.

Les prochains jours permettront de confirmer l’évolution de cette perturbation, mais les modèles actuels maintiennent une atmosphère instable sur plusieurs régions. Les habitants doivent donc suivre régulièrement les mises à jour météo afin d’adapter leurs déplacements et leurs activités.

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