BMS en Algérie : canicule annoncée dans plusieurs wilayas

Alors que le week-end débute, cette première journée annonce de hautes températures, déclenchant une alerte. En effet, le Bureau National de la Météorologie a émis un bulletin météorologique concernant les conditions climatiques du vendredi, mettant en garde contre la poursuite de la vague de chaleur dans plusieurs wilayas.

Ce bulletin, qui comporte une alerte de niveau 1, indique que la vague de chaleur se poursuivra dans les wilayas suivantes : Bordj Badji Mokhtar, Adrar, Timimoun, In Salah, Tindouf, et Béni Abbès.

La validité de ce bulletin s’étend de six heures du matin jusqu’à trois heures du matin le samedi.

Prévisions météorologiques pour ces 2 prochains jours.

Les températures maximales pour l’après-midi de vendredi 19 juillet 2024 se situeront entre 29 et 39 degrés dans les régions côtières, entre 31 et 44 degrés dans les régions intérieures, et entre 41 et 49 degrés dans les régions sud.

Les autorités, pour la journée de samedi, indiquent un temps ensoleillé et chaud dans la majorité des régions du pays.

Les régions du nord connaîtront samedi un temps chaud avec un ciel ensoleillé sur les côtes, et des orages accompagnés de pluies dans les régions intérieures.

Les températures oscilleront entre 33 et 43 degrés dans les régions côtières, et entre 38 et 44 degrés dans les régions intérieures. La vitesse du vent atteindra jusqu’à 30 km/h.

Quant aux régions du sud du pays, elles connaîtront samedi un temps chaud à Tindouf et au centre du Sahara, avec des orages et des pluies dans l’extrême sud. Des orages sont également prévus à Béchar vers le nord du Sahara.