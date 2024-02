BMS en Algérie : Brume épaisse et brouillard en perspective

Les services de météorologie ont émis une alerte concernant les conditions météorologiques prévues demain, dimanche, en Algérie. Les régions du nord du pays devraient être enveloppées dans une atmosphère brumeuse accompagnée d’un brouillard dense.

Selon les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM), les températures dans les régions côtières fluctueront entre 18 et 22 degrés Celsius, avec une visibilité réduite due à un brouillard épais. À l’intérieur des terres, les températures varieront entre 13 et 22 degrés Celsius, créant une atmosphère mystérieuse et fraîche.

De plus, la vitesse du vent atteindra jusqu’à 30 km/h, ajoutant une dimension supplémentaire à ces conditions météorologiques inhabituelles.

Quelles sont les températures d’aujourd’hui?

Contrairement au nord, les régions du sud de l’Algérie bénéficieront d’une journée ensoleillée et claire, offrant un contraste frappant avec les conditions météorologiques attendues dans le nord. Selon les prévisions météorologiques, un ciel dégagé prévaudra, créant des conditions idéales pour profiter du soleil.

Les températures dans le sud connaîtront une variation significative, avec des valeurs allant de 16 à 28 degrés Celsius. Les régions méridionales du pays peuvent s’attendre à une journée agréable et chaude, offrant un répit bienvenu par rapport aux conditions plus fraîches du nord.

Cependant, il est à noter que la vitesse du vent pourrait atteindre 40 km/h dans le sud, avec des rafales de sable possibles.

Ainsi, cette dualité climatique crée un contraste saisissant à travers l’ensemble du pays, soulignant la diversité des conditions météorologiques en Algérie.