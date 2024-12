BMS en Algérie : baisse du mercure, pluies et chutes de neige annoncées pour ce 8 décembre

Après un week-end marqué par une relative accalmie, le début de cette semaine s’annonce perturbé avec une baisse du mercure, des averses de pluie et des chutes de neige attendues sur les hauteurs du Centre et de l’Est. Dans cet article, découvrez les prévisions météo de ce dimanche 8 décembre 2024.

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un Bulletin Météo Spécial (BMS) pour signaler de fortes pluies dans plusieurs wilayas de l’Est du pays. Cette alerte de niveau 2 concerne les wilayas de Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf.

Au niveau de ces régions, les quantités de pluie devraient atteindre entre 20 et 40 mm. D’après Météo Algérie, cette alerte, de niveau 2, reste en vigueur ce dimanche 8 décembre, de 6 h à 21 h.

Par ailleurs, l’ONM a aussi émis une vigilance jaune « orage » pour les wilayas de Souk-Ahras, Bordj-Bou-Arreridj, Béjaïa, Mila, Guelma, Tizi-Ouzou, Sétif et Constantine, signalant des risques accrus d’orages dans ces régions.

La neige s’invite sur les hauteurs : le mercure en baisse ce dimanche !

En ce début de semaine, la neige promet de couvrir les sommets dépassant les 1 000 à 1 100 mètres d’altitude. Ces chutes de neige, prévues à partir de la fin de journée, toucheront principalement les régions du Centre-Est et de l’Est, rendant les conditions climatiques plus rigoureuses.

Avec cette nouvelle perturbation, les températures enregistrent une baisse significative. Pour ce dimanche, les régions côtières afficheront des maximales comprises entre 11 et 21 °C, tandis que dans les régions intérieures, le mercure sera compris entre 10 et 18 °C. Dans les régions sahariennes, les températures maximales varieront entre 16 et 27 °C.

Météo Algérie : quel temps prévoir ce dimanche 8 décembre ?

Ce dimanche 8 décembre, l’Office National de la Météorologie (ONM) annonce des conditions climatiques contrastées à travers le territoire algérien, avec des passages nuageux et des pluies dans plusieurs régions. Les régions de l’Ouest verront un ciel partiellement nuageux, avec des pluies possibles sur les régions côtières et intérieures.

Par ailleurs, dans les régions du Centre et de l’Est, le ciel s’annonce généralement couvert. Météo Algérie prévoit des pluies, parfois orageuses, notamment sur le Centre-Est et l’Est. Ces précipitations pourraient se montrer localement intenses.

Les hauts plateaux et la région des Aurès ne seront pas épargnés. Des passages nuageux accompagnés de pluies locales pourraient y perturber la journée. Contrairement aux régions Nord, les régions sahariennes bénéficieront d’un temps calme et dégagé, avec un ciel clair dominant sur l’ensemble de ces vastes étendues.