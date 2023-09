BMS en Algérie : alerte pluies orageuses sur 17 wilayas ce samedi 2 septembre

Les météorologues ont émis une alerte concernant l’arrivée d’orages accompagnés localement de chutes de grêle qui devraient toucher plusieurs wilayas de l’ouest et du centre de l’Algérie à partir de samedi. Cette alerte, émise dans un Bulletin Météorologique Spécial (BMS), vise à informer la population des conditions météorologiques à venir.

Les wilayas directement affectées par ces intempéries, selon les données du BMS, sont les suivantes : Tlemcen, Ain Témouchent, Oran, Mostaganem, Tipaza, Sidi Bel Abbes, Mascara, Relizane, Chlef, Ain Defla, Saida, Tiaret et Tissemsilt. On prévoit des quantités de pluie estimées entre 20 et 30 mm, avec localement des cumuls pouvant dépasser les 40 mm. Ces conditions météorologiques défavorables sont attendues de samedi à 12h00 jusqu’à dimanche à 3h00.

Les wilayas de Médéa, Blida, Bouira et Tizi Ouzou ne seront pas épargnées, avec des prévisions de pluie comprises entre 20 et 30 mm, et des pics locaux qui pourraient dépasser les 40 mm, le samedi de 12h00 à 22h00.

Conditions Météorologiques pour le 1er Septembre 2023

En ce 1er septembre 2023, les conditions météorologiques varient considérablement d’une wilaya à l’autre, créant une journée caractérisée par des changements climatiques significatifs.

Dans le nord du pays, un ciel nuageux prédomine pour la majeure partie de la journée. Des épisodes orageux sont anticipés dans des wilayas telles que Jijel, Skikda, Bouira et Tizi Ouzou, entraînant des variations atmosphériques notables.

En ce qui concerne les températures, elles restent globalement modérées au nord. À Alger et Tipaza, le mercure affiche 29 degrés Celsius, tandis que Tizi Ouzou atteint 30 degrés. Jijel connaît une température maximale de 29 degrés, Skikda 32 degrés, Mostaganem 27 degrés et Oran enregistre 29 degrés.

Pour les wilayas de l’intérieur, des précipitations sont attendues dans plusieurs régions. Constantine, Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela, Souk-Ahras, M’sila, Djelfa, Laghouat, Saida et El Bayadh devraient connaître des averses, contribuant ainsi à l’humidification de ces zones.

Les températures varient également en fonction des régions. El Bayadh affiche 30 degrés Celsius, Djelfa connaît 28 degrés, Constantine enregistre 26 degrés, Naama atteint 33 degrés et Saida enregistre 31 degrés.

En ce qui concerne les wilayas du sud algérien, le ciel est principalement dégagé, offrant des conditions ensoleillées. Toutefois, on annonce des précipitations à Tamanrasset, ce qui pourrait entraîner des variations locales dans les conditions climatiques.