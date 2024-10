BMS en Algérie : alerte orage dans plusieurs régions

L’ONM a lancé, ce vendredi, un avertissement concernant des conditions météorologiques instables.

Selon un bulletin spécial, une activité orageuse accompagnée de précipitations est attendue dans plusieurs régions du pays.

Cette alerte, classée au niveau jaune, signale un risque modéré, mais nécessitant tout de même une vigilance accrue. Ce type d’alerte indique que des phénomènes météorologiques potentiellement dangereux peuvent survenir, bien que leur impact soit généralement limité.

Les services météorologiques précisent que l’activité orageuse débutera à partir de 15h pour se poursuivre jusqu’à 18h.

Pendant cette période, des pluies modérées à fortes pourraient s’abattre sur certaines wilayas, notamment Tebessa, Illizi, et Tamanrasset.

Ces conditions pourraient entraîner des perturbations dans la vie quotidienne des habitants, notamment en termes de mobilité et de sécurité.

Quelles mesures sont recommandées ?

Les autorités locales appellent la population des régions touchées à la prudence. Les résidents sont encouragés à limiter leurs déplacements non essentiels et à se tenir informés des dernières évolutions via les canaux de communication officiels.

En raison des orages, il existe également un risque d’inondations dans certaines zones, notamment dans les régions enclavées ou déjà fragilisées par des conditions météorologiques antérieures.

Les automobilistes sont invités à redoubler de vigilance sur les routes, surtout en cas de pluie intense qui pourrait rendre la conduite dangereuse.

Il est recommandé d’éviter les zones sujettes à des crues rapides et de ne pas s’abriter sous des arbres pendant les épisodes orageux.