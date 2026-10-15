BMS en Algérie : alerte météo, jusqu’à 50 mm de pluie attendus dès 15h ce jeudi

L’Office national de la météorologie (ONM) maintient plusieurs bulletins météorologiques spéciaux (BMS) de niveau 2 pour de fortes pluies attendues à partir de ce jeudi 15 octobre et jusqu’à vendredi 16 octobre 2026. Les cumuls pourraient atteindre ou dépasser localement 50 mm dans plusieurs wilayas du Sud et de l’Ouest algérien. Des alertes jaunes annoncent également des pluies et des orages dans d’autres régions du pays.

Les conditions météorologiques resteront perturbées dans plusieurs régions de l’Algérie au cours des prochaines heures. Les services de Météo Algérie prévoient de nouvelles précipitations, parfois soutenues, notamment dans le Sud et l’Ouest du pays. Plusieurs BMS de niveau 2 sont en vigueur, tandis que des alertes de niveau 1 signalent des risques de pluies et d’orages pour ce jeudi et vendredi.

BMS de niveau 2 : jusqu’à 50 mm de pluie attendus dès jeudi après-midi

Deux bulletins météorologiques spéciaux de niveau 2 concernent les précipitations attendues à partir de ce jeudi 15 octobre à 15 h. Le premier vise Tindouf, In Guezzam et Djanet, où les quantités de pluie sont estimées entre 20 et 30 mm. L’alerte est valable ce jeudi de 15 h à 23 h.

Le second BMS concerne Bordj Badji Mokhtar, Adrar, Timimoun, In Salah, Tamanrasset, Béni Abbès, Béchar, Naâma, El Bayadh, El Meniaâ, Ouargla, Illizi, Ghardaïa et Laghouat. Les cumuls attendus varient entre 20 et 40 mm, avec des quantités pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm. Ce bulletin restera en vigueur du jeudi 15 octobre à 15 h jusqu’au vendredi 16 octobre à 15 h.

Un autre BMS, émis précédemment, reste valable jusqu’à ce jeudi à 15 h. Il concerne Béchar, Naâma, El Bayadh, El Meniaâ, Béni Abbès, l’est de Tindouf, Adrar, Timimoun, In Salah, Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et Ouargla, avec des cumuls estimés entre 20 et 40 mm, pouvant localement atteindre ou dépasser 50 mm.

À LIRE AUSSI : 40 mm de pluie attendus : vigilance météo orange dans plusieurs wilayas ce 13 octobre

Pluies et orages : les wilayas concernées par les alertes jaunes ce jeudi

En parallèle des BMS, Météo Algérie a émis des alertes de niveau 1, correspondant à une vigilance jaune, pour différents phénomènes météorologiques. Ce jeudi 15 octobre, des pluies sont annoncées dans les wilayas de Djelfa et Tiaret.

Le risque d’orages concerne un territoire plus vaste, notamment Djelfa, Tiaret, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, El Bayadh, Naâma, Béchar, Béni Abbès, Tindouf, Adrar, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, Tamanrasset, In Salah, Timimoun, El Meniaâ, Illizi et Djanet.

À LIRE AUSSI : Météo Algérie : jusqu’à 50 mm de pluie attendus dans plusieurs wilayas dimanche et lundi

Météo de vendredi 16 octobre : pluies et orages dans plusieurs régions

Pour la journée de vendredi, les prévisions météo annoncent des pluies dans les wilayas de Chlef, Relizane, Tissemsilt, Tiaret, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Djelfa, Ouled Djellal, El Meghaier, Touggourt et Djanet.

Des orages sont également attendus dans les wilayas d’Aïn Defla, Chlef, Relizane, Mascara, Tissemsilt, Tiaret, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Djelfa, Ouled Djellal, El Meghaier, Touggourt, Djanet, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, El Bayadh, Naâma, Béchar, Béni Abbès, Adrar, Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset, In Salah, Timimoun, El Meniaâ et Illizi.

Les épisodes pluvieux et orageux devraient ainsi se poursuivre vendredi dans plusieurs régions du pays. Il est recommandé de suivre les bulletins officiels de l’ONM et de faire preuve de prudence lors des déplacements, particulièrement dans les zones exposées aux fortes précipitations et aux orages.

À LIRE AUSSI : Alerte météo en Algérie : jusqu’à 50 mm de pluie attendus dans plusieurs wilayas ce mercredi