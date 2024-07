BMS en Algérie : alerte canicule dans plusieurs régions

Une alerte spéciale des services météorologiques a été émise pour avertir d’une hausse record des températures dans les régions de l’est du pays demain, dimanche. Selon ce bulletin de l’Office National de Météorologie (ONM), les températures dépasseront les 46 degrés Celsius à l’ombre tout au long de la journée.

Les wilayas concernées par cette alerte sont El Tarf, Annaba, Skikda, Béjaïa, Guelma, M’Sila et Batna. Les habitants de ces régions sont appelés à prendre des précautions supplémentaires pour éviter les coups de chaleur et les déshydratations.

Par ailleurs, l’ONM a classé aujourd’hui trois régions algériennes parmi les zones les plus chaudes de la planète. Parmi les dix pays ayant enregistré des températures records atteignant 49,7 degrés à l’ombre, l’Algérie figure en bonne place. La région d’Adrar se trouve en deuxième position mondiale avec 49,2 degrés, suivie de près par Timimoun à la quatrième place avec 48,6 degrés, et Béni Abbès en dixième position avec 47,7 degrés.

Quelles étaient les prévisions météorologiques pour aujourd’hui ?

Pour ce samedi 20 juillet, les prévisions météorologiques annonçaient un ciel généralement dégagé sur l’ensemble des régions Nord du pays. Ces régions bénéficieront ainsi d’une journée bien ensoleillée, idéale pour les activités en plein air. Cependant, des nuages couvriront les régions intérieures de l’Ouest et du Centre, apportant un risque de pluies locales. La vigilance reste donc de mise.

En ce qui concerne les régions sahariennes, la météo de ce samedi prévoit un ciel principalement dégagé. Toutefois, des nuages plus denses apparaîtront sur l’Ouest du Sahara, avec la possibilité de quelques précipitations locales.

Ce samedi 20 juillet apportera donc du soleil à la majorité des régions Nord de l’Algérie, avec quelques risques de pluie dans les régions intérieures de l’Ouest et du Centre, ainsi que dans certaines parties des régions sahariennes. De plus, la canicule persistera encore aujourd’hui dans différentes wilayas du pays. Il est important de suivre attentivement les dernières mises à jour de l’Office National de Météorologie (ONM) et d’adopter les bons gestes pour faire face à cette chaleur intense.