BMS en Algérie : alerte à la vigilance, pluies orageuses prévues dans ces régions ce 20 février

La fin de semaine s’annonce marquée par une perturbation météorologique qui touche plusieurs régions du Grand Sud. Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis un bulletin météo spécial (BMS) concernant des risques de pluies, de vents violents et de tempêtes de sable dans certaines wilayas.

Selon les prévisions de Météo Algérie, une vigilance orange « pluie » est en vigueur pour le Sud d’El Meniaa, le Sud de Ouargla et le Nord d’In Salah. Ces régions pourraient enregistrer des précipitations estimées entre 20 et 30 mm au cours de la journée. L’alerte reste valable ce jeudi 20 février, de 9h00 à 21h00.

Par ailleurs, les services de l’ONM ont aussi émis une vigilance jaune « orage » pour la wilaya d’Illizi, où des averses orageuses pourraient se manifester par intermittence. D’autres régions du Sud ne sont pas en reste face aux conditions météorologiques difficiles.

En effet, Météo Algérie a également placé en vigilance jaune « vents violents » et « vents de sable » les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Adrar et Timimoun. Ces phénomènes risquent de réduire la visibilité et de perturber les déplacements dans ces zones désertiques.

Que dit le bulletin météo de ce jeudi 20 février ?

Au Nord du pays, le ciel restera dégagé à partiellement couvert, notamment sur les zones côtières et les steppes. En fin de journée, quelques nuages bas apparaîtront sur les régions côtières et les zones intérieures de l’Ouest, sans évolution majeure prévue.

Dans le Sud du Sahara central et la région des Oasis, le temps sera souvent couvert à localement nuageux. Quelques précipitations sont attendues, prenant parfois la forme d’averses orageuses sur le nord du Sahara central. Toutefois, une amélioration progressive des conditions est prévue au fil de la nuit.

Dans les autres régions sahariennes, le ciel restera généralement dégagé tout au long de la journée. À partir de la nuit, une couverture nuageuse plus marquée gagnera le Sahara oriental, où quelques précipitations ne sont pas exclues.

Côté températures, les valeurs attendues varient selon les régions. Sur les zones côtières, elles oscilleront entre 17 °C au minimum et 21 °C au maximum. Dans les régions intérieures, les températures se situeront entre 15 °C et 22 °C. En revanche, dans les régions du Sud, la chaleur sera bien plus marquée, avec des minimales autour de 20 °C et des maximales pouvant atteindre jusqu’à 36 °C.