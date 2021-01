BMS : Chutes de neige sur les reliefs de plus de 900 m d’altitude 

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un nouveau bulletin météorologique spécial (BMS), ce lundi, 11 janvier, mettant en garde contre des chutes de neige sur les reliefs de plus de 900 mètres d’altitude.

Dans un BMS de niveau 2, classé orange, l’ONM a mis en garde contre « des chutes de neige qui affecteront les reliefs dépassant les 900 mètres d’altitude », dans les wilayas de : Tlemcen, Sidi-Bel-Abbès, Mascara, Laghouat, Saïda, El-Bayadh, Djelfa, Tiaret et Tissemsilt. La validité de cette alerte s’étend à compter de ce lundi à 15 heures jusqu’au mardi à 6 heures.

D’une autre part, les même services ont prévu « des chutes de neige sur les reliefs dépassant les 900 mètres d’altitude », dans les wilayas de : Tizi-Ouzou, Bouira, Bejaia, Bordj-Bou-Arreridj, Jijel et Sétif. Et ce à partir de ce lundi à 18 heures jusqu’au mardi, 12 janvier, à 9 heures. Météo Algérie a noté que les épaisses estimées varient entre 5 et 10 cm.

Bulletin Météorologique Spécial pluies orageuses

Les services de l’ONM ont également émis un BMS de niveau 2, de couleur orange, contre des pluies dont les quantités sont estimées entre 20 et 30 mm, pouvant atteindre ou dépasser les 40 mm localement, sur les wilayas de : Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdès et Blida. Et ce à compter de ce lundi à 15 heures jusqu’au mardi à 6 heures.

Tandis que les wilayas de : Tizi-Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El-Tarf, Guelma et Souk-Ahras sont placées en vigilance organe, et connaîtront des pluies dont les quantités sont estimées entre 20 et 40 mm, pouvant atteindre ou dépasser les 50 mm localement, à partir de ce lundi, à 15 heures, jusqu’à demain, mardi, à midi.