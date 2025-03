BMS – Chutes de neige attendues dans 14 wilayas ce week-end

L’Algérie s’apprête à vivre un week-end sous le signe des intempéries. Un sursaut hivernal viendra balayer plusieurs wilayas avec de fortes précipitations et d’importantes chutes de neige.

Selon un bulletin météorologique spécial (BMS) émis ce jeudi 27 mars par l’Office national de météorologie, plusieurs régions du pays seront placées en vigilance « Orange » dès samedi soir. Entre pluie battante, orages et manteau blanc sur les reliefs, les habitants concernés devront redoubler de prudence.

Chutes de neige : un week-end sous vigilance « orange » en Algérie

Dès samedi à 21h00 et jusqu’à dimanche matin 9h00, la neige fera son apparition sur les hauteurs dépassant 1000 à 1100 mètres d’altitude. Les wilayas concernées par ces précipitations neigeuses sont :

Tizi-Ouzou ;

Bejaia ;

Jijel ;

Bouira ;

Bordj Bou Arreridj ;

Sétif ;

Mila ;

Constantine ;

Guelma ;

L’épaisseur de la neige est estimée entre 10 et 15 cm, ce qui risque d’engendrer des perturbations sur le réseau routier et rendre certains axes difficilement praticables.

Par ailleurs, pour les wilayas de Souk Ahras, Oum el Bouaghi, Batna, Khenchela et Tébessa, des chutes de neige sont également attendues. Mais avec une accumulation plus faible, variant entre 5 et 10 cm. Ces précipitations sont prévues dimanche entre 3h00 et 12h00.

BMS – Météo Algérie : pluies abondantes et risques d’orages le 29 et 30 mars 2025

Parallèlement aux chutes de neige, d’importantes précipitations toucheront plusieurs régions de l’Est du pays durant le week-end. Le BMS indique que de fortes pluies, parfois orageuses et accompagnées de grêle, affecteront plusieurs wilayas, à savoir, Béjaïa, Jijel, Skikda, Sétif, Mila et Constantine.

En effet, ces intempéries débuteront samedi à 18h00 et se poursuivront jusqu’à dimanche à 23h00. Les quantités de pluies oscilleront entre 30 et 50 mm, mais pourraient atteindre voire dépasser localement 70 mm sur les zones côtières.

D’autres wilayas seront également touchées dimanche, de 12h00 à 23h00, notamment Annaba, El Tarf, Guelma et Souk Ahras, avec des précipitations estimées entre 20 et 40 mm. Ces pluies seront accompagnées de rafales de vent sous orages, augmentant ainsi les risques d’inondations et de crues soudaines.

En somme, alors que le mois de mars touche à sa fin, l’Algérie s’apprête à affronter un dernier épisode hivernal. Entre routes couvertes de neige, pluies battantes et rafales de vent, la prudence reste de mise. Si ces conditions rappellent la rigueur de l’hiver, elles marquent aussi l’ultime sursaut du froid avant l’arrivée du printemps.