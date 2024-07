BMS – Chaleurs extrêmes en Algérie : la température dépassera les 50 °C ce 10 juillet !

La canicule continue de frapper de plein fouet plusieurs régions du pays. Ce mercredi 10 juillet, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis plusieurs bulletins météo spéciaux (BMS), avertissant des risques de canicule, avec des températures pouvant dépasser les 50 °C.

Le premier BMS place en vigilance rouge “canicule” les wilayas de Ouargla, Touggourt, El Oued, El M’ghair, Ouled Djellal, Biskra et le Sud de Khenchela. Dans ces régions, les températures maximales pourront atteindre ou dépasser les 50 °C, tandis que les minimales oscilleront entre 32 et 38 °C. Cette alerte de niveau 3 reste valable toute la journée.

Un deuxième BMS met en garde contre une canicule sévère à Bordj Badji Mokhtar, Tindouf, Ouargla et El Meniaa, avec des maximales atteignant ou dépassant les 49 °C et des minimales variant entre 36 et 40 °C. Cette alerte reste aussi en vigueur aujourd’hui et demain.

En parallèle, Météo Algérie a émis une alerte de vigilance orange pour les wilayas de Biskra, El M’ghair, Ouled Djellal, El Oued, Touggourt et le sud de Khenchela. Les températures dans ces régions atteindront 49 °C, pouvant localement dépasser les 50 °C, avec des minimales variant entre 32 et 38 °C. Cette alerte est valable ce mercredi 10 juillet.

De plus, l’ONM a aussi placé en vigilance orange les wilayas d’Adrar, In Salah et le Sud de Timimoun. Les températures maximales y atteindront ou dépasseront les 49 °C, tandis que les minimales se situeront entre 34 et 38 °C. Cette alerte est en cours depuis le lundi 8 juillet et restera encore valable ce mercredi 10 juillet.

Enfin, les wilayas de Djelfa, M’sila et l’Ouest de Batna feront aussi face à la canicule et aux températures extrêmes. Les maximales oscilleront entre 44 et 46 °C, avec des minimales comprises entre 28 et 32 °C. Cette alerte est en vigueur du mardi 9 juillet au jeudi 11 juillet.

Météo Algérie : quel temps faut-il prévoir ce mercredi 10 juillet ?

Les services de Météo Algérie annoncent un ciel dégagé à partiellement voilé pour les régions Nord du pays ce mercredi 10 juillet. Cependant, l’après-midi et la soirée pourraient voir le développement de formations cumuliformes sur l’intérieur, les hauts plateaux et les Aurès, pouvant évoluer localement en orages isolés. Pour les régions sahariennes, le bulletin météo de ce mercredi prévoit également un ciel dégagé à partiellement voilé.

En outre, les services de Météo Algérie prévoient un temps chaud, voire caniculaire, sur les hauts plateaux du Centre et les Aurès. D’après la même source, un temps chaud tout aussi chaud marquera aussi le long de la frontière algéro-malienne vers le Sahara central et les Oasis, ainsi que le Sud-Ouest du pays.

Pour ce mercredi, les températures maximales varieront considérablement selon les régions. Sur les régions côtières, les maximales oscilleront entre 27 et 39 °C. Dans les régions intérieures, elles s’élèveront entre 32 et 47 °C, tandis que les régions sahariennes verront des maximales comprises entre 39 et 50 °C.