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Algérie

BMS – chaleur jusqu’à 49 °C, pluies orageuses et vents de sable : 25 wilayas sous alerte météo ce lundi

LA
Lynda Ait Amedjkane
2 min de lecture
BMS – chaleur jusqu’à 49 °C, pluies orageuses et vents de sable : 25 wilayas sous alerte météo ce lundi
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La météo en Algérie prend une tournure contrastée ce lundi 24 août. Alors que plusieurs wilayas s’apprêtent à affronter des températures pouvant atteindre 49 °C, d’autres régions connaîtront des épisodes orageux à partir de l’après-midi. Les services de la météorologie nationale signalent également des vents forts accompagnés de tourbillons de sable dans plusieurs wilayas de l’Ouest et du Sud.

Météo en Algérie : jusqu’à 49 °C dans trois wilayas du Sud

La chaleur atteindra son niveau le plus élevé dans trois wilayas du Sud. Une bulletin spécial prévoit des températures pouvant grimper jusqu’à 49 °C durant toute la journée de ce lundi 24 août à In Salah, Adrar et Bordj Badji Mokhtar.

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Une autre alerte concerne neuf wilayas, où les températures maximales devraient osciller entre 43 et 45 °C. Il s’agit de :

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  • Béjaïa
  • Jijel
  • Skikda
  • Annaba
  • El Tarf
  • M’sila
  • Mila
  • Constantine
  • Guelma

Ces températures élevées concernent l’ensemble de la journée, selon les prévisions communiquées par les services météorologiques.

Alerte météo : des pluies orageuses attendues dès 15 heures

Cette forte chaleur ne concerne toutefois pas l’ensemble du territoire. Plusieurs wilayas doivent également composer avec des pluies orageuses à partir de 15 heures ce lundi, avec une vigilance maintenue jusqu’à minuit.

Les régions concernées sont notamment M’sila, Bordj Bou Arreridj, Annaba, Jijel, Skikda, El Tarf, Guelma, Constantine et Tizi Ouzou.

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L’alerte s’étend aussi à Tiaret, Saïda, Naâma, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Tissemsilt, Médéa, Bouira, Béjaïa, Batna et Sétif.

Les services de la météorologie citent également Oum El Bouaghi, Souk Ahras, Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar parmi les wilayas concernées par ces précipitations orageuses.

Météo en Algérie : des vents forts et des tourbillons de sable dans plusieurs régions

Le bulletin météorologique signale par ailleurs des vents forts accompagnés de tourbillons de sable dans plusieurs wilayas. Le phénomène doit commencer à partir de midi et se poursuivre jusqu’à 21 heures.

L’alerte concerne notamment Sidi Bel Abbès, Saïda, Tiaret, Djelfa, M’sila, Tlemcen, Naâma, El Bayadh, Laghouat et Ghardaïa.

Dans le Sud, les vents et les tempêtes de sable toucheront également Béchar, El Meniaa, Timimoun, Ouargla, Illizi, In Salah et Adrar.

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La journée s’annonce donc très contrastée sur le plan météorologique, avec une chaleur particulièrement marquée dans plusieurs wilayas, tandis que des épisodes orageux et des vents chargés de sable concerneront simultanément d’autres régions du pays

LA

Lynda Ait Amedjkane

Journaliste – Nation, société et actualité quotidienne

Lynda Aït Amedjkane est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360. Elle couvre principalement les sujets liés à la nation, à la société et aux faits divers qui rythment l'actualité quotidienne en Algérie.

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