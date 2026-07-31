BMS – Canicule en Algérie : vague de chaleur dans plusieurs wilayas jusqu’à lundi

De nouvelles perturbations météorologiques sont à prévoir en Algérie ce vendredi 31 juillet. L’Office national de la météorologie (ONM) annonce des pluies orageuses, des vents soutenus et le maintien d’un épisode de chaleur dans plusieurs régions. Les dernières prévisions prolongent également la canicule jusqu’au début de la semaine prochaine dans plusieurs wilayas du nord du pays.

Des orages attendus dès 15h dans l’Ouest

Selon un bulletin de vigilance de niveau 1 (jaune) publié par l’ONM, des pluies accompagnées d’orages sont à prévoir à partir de 15h00 et jusqu’à minuit dans les wilayas de Naâma et Béchar. Ces précipitations pourraient être localement soutenues.

Les services météorologiques signalent également des vents forts soufflant de midi à 18h00 sur les wilayas d’El Bayadh, Naâma, Béchar, In Salah et Adrar.

Parallèlement, une vague de chaleur continue d’affecter les wilayas d’Aïn Defla, Chlef et Relizane, où les températures resteront élevées tout au long de la journée de vendredi.

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Alerte météo : la canicule se poursuivra jusqu’à lundi dans plusieurs régions

Les dernières mises à jour de l’Office national de la météorologie annoncent la prolongation de la canicule dans plusieurs wilayas au cours des prochains jours. En effet, Météo Algérie a émis trois nouveaux BMS pour annoncer une nouvelle vague de chaleur dans plusieurs wilayas.

Le premier BMS annonce une vigilance orange du samedi 1er au lundi 3 août pour les wilayas de Mascara, Relizane, Chlef et Aïn Defla, où les températures maximales oscilleront entre 44 et 45 °C, avec des minimales comprises entre 26 et 30 °C.

Sur le littoral est, un épisode de fortes chaleurs concernera les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf les dimanche 2 et lundi 3 août. Les températures atteindront 40 à 41 °C, avec des pointes pouvant atteindre 42 à 43 °C dans le sud de ces wilayas.

Enfin, les wilayas d’Aïn Témouchent, Oran et Mostaganem connaîtront également une hausse des températures samedi et dimanche. Les maximales pourront atteindre ou dépasser 40 °C, notamment dans les zones méridionales de ces wilayas.

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