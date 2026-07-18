BMS – Canicule en Algérie : plusieurs wilayas en alerte rouge, le mercure grimpe à 49 °C

L’épisode caniculaire qui frappe l’Algérie s’intensifie. L’Office national de la météorologie (ONM) a publié plusieurs bulletins météorologiques spéciaux (BMS), classés en vigilance rouge (niveau 3) et orange (niveau 2), annonçant des températures exceptionnellement élevées dans de nombreuses wilayas du pays, ce samedi et dimanche. Dans certaines régions, le mercure pourrait atteindre, voire dépasser, les 49 °C.

Dans un premier BMS niveau 3 (rouge), les services météorologiques annoncent des températures dépassant les 48 °C ce samedi, entre 9h00 et 18h00, dans les wilayas de Relizane, Chlef, Aïn Defla, Skikda, Annaba, El Tarf et Guelma.

Une seconde alerte rouge concerne les wilayas de Biskra, Ouled Djellal, El Meghaïer, Touggourt, El Oued et Ouargla, où les températures pourraient atteindre 49 °C. Cet épisode de chaleur extrême se poursuivra jusqu’à dimanche.

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Vigilance orange : canicule persistante dans plus de 30 wilayas

Parallèlement, l’ONM a placé plusieurs autres régions en vigilance orange (niveau 2). Dans les wilayas d’Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Tipasa, Alger et Boumerdès, les températures maximales varieront entre 39 et 41 °C, notamment dans le sud de ces wilayas, avec des pics pouvant atteindre 42 à 44 °C durant le samedi et le dimanche.

Une autre alerte concerne les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Mascara, Tiaret, Tissemsilt, Médéa, Blida, Djelfa, M’Sila, Tizi Ouzou, Bouira, Sétif, Mila, Bordj Bou Arréridj, Constantine, Souk Ahras, Batna, Khenchela, Oum El Bouaghi et Tébessa, où les températures oscilleront entre 44 et 46 °C au cours du week-end.

L’ONM met également en garde contre une chaleur encore plus intense à Relizane, Chlef, Aïn Defla et Guelma, où les maximales atteindront 45 à 47 °C, avec des pointes locales pouvant dépasser les 48 °C samedi et dimanche.

Enfin, les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf connaîtront des températures comprises entre 40 et 44 °C, avec des pics locaux pouvant atteindre 46 à 48 °C, notamment dans les zones les plus exposées.

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Précautions à prendre face à la vague de chaleur

Face à cette vague de chaleur exceptionnelle, les autorités recommandent de limiter les déplacements durant les heures les plus chaudes de la journée, de s’hydrater régulièrement et d’accorder une attention particulière aux personnes les plus vulnérables, notamment les enfants, les personnes âgées et les malades chroniques.

Les services météorologiques invitent également les citoyens à suivre l’évolution des bulletins officiels, alors que cet épisode caniculaire devrait se poursuivre au moins jusqu’à la fin du week-end.

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