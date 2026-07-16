BMS – Canicule en Algérie : des températures extrêmes attendues dès ce jeudi et tout au long du week-end

La vague de chaleur qui frappe l’Algérie s’intensifie. L’Office national de la météorologie (ONM) a relevé son niveau de vigilance en plaçant plusieurs wilayas en alerte rouge (niveau 3), tandis que de nombreuses autres régions restent en vigilance orange. Les prévisions annoncent des températures pouvant atteindre 49 °C dans le Sud et 48 °C dans plusieurs wilayas du nord-est, avec une canicule qui devrait se maintenir au moins jusqu’au dimanche 19 juillet.

Alerte rouge : jusqu’à 48 °C dans cinq wilayas du nord-est

L’ONM a émis un bulletin météorologique spécial de niveau 3 (rouge) pour les wilayas de Béjaïa et Jijel, où les températures maximales devraient atteindre ou dépasser localement les 48 °C. Cette vigilance est valable jeudi 16 juillet, de 9h00 à 18h00.

Les wilayas de Skikda, Annaba, El Tarf et Guelma sont également concernées par cette alerte rouge. Dans ces régions, les températures pourraient elles aussi dépasser les 48 °C, avec une validité de 9h00 à 18h00 jeudi, puis de nouveau vendredi 17 juillet sur la même plage horaire.

Canicule jusqu’au 19 juillet : plusieurs régions sous vigilance orange

En parallèle, l’Office national de la météorologie maintient une vigilance orange (niveau 2) sur une grande partie du territoire.

Dans les wilayas de Biskra, Ouled Djellal, El Meghaier, Touggourt, El Oued et Ouargla, les températures atteindront 49 °C, tandis que les minimales resteront comprises entre 32 et 36 °C. Cette alerte restera en vigueur du jeudi 16 au dimanche 19 juillet au moins.

Les wilayas d’Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Tipasa, Alger et Boumerdès connaîtront des températures comprises entre 39 et 41 °C, notamment dans le sud de ces wilayas. Les maximales pourraient atteindre localement 42 à 44 °C samedi et dimanche.

La vigilance concerne également les wilayas de Relizane, Chlef, Aïn Defla et Guelma, où les températures varieront entre 45 et 47 °C, avec des pointes pouvant atteindre ou dépasser localement 48 °C.

Enfin, les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Mascara, Tiaret, Tissemsilt, Médéa, Blida, Djelfa, M’Sila, Tizi Ouzou, Bouira, Sétif, Mila, Bordj Bou Arréridj, Constantine, Souk Ahras, Batna, Khenchela, Oum El Bouaghi et Tébessa enregistreront des températures comprises entre 44 et 46 °C.

Sur le littoral est, les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf continueront d’enregistrer des températures comprises entre 40 et 44 °C, avec des pics pouvant atteindre ou dépasser localement 46 à 48 °C, notamment dans le sud de ces wilayas.

Vents forts et soulèvements de sable dans plusieurs wilayas

Outre la canicule, l’ONM a actualisé sa carte de vigilance en plaçant plusieurs wilayas sous alerte jaune en raison de vents forts et de tempêtes de sable.

Pour la journée de jeudi 16 juillet, des vents soutenus sont attendus dans les wilayas de Djelfa, Tiaret, Laghouat, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, El Bayadh et Naâma. Des soulèvements de sable concerneront également Djelfa, Tiaret, Laghouat, El Bayadh et Naâma.

Ces phénomènes se poursuivront vendredi 17 juillet, avec des vents forts attendus à Tiaret, Laghouat, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, El Bayadh et Naâma, tandis que des tempêtes de sable affecteront Laghouat, El Bayadh et Naâma.

Face à cette situation météorologique exceptionnelle, les autorités appellent les citoyens à limiter les déplacements durant les heures les plus chaudes, à s’hydrater régulièrement et à redoubler de vigilance, notamment dans les régions placées en alerte rouge.