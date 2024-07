BMS – Canicule en Algérie : ce dimanche 28 juillet, le mercure atteint les 46 °C dans ces régions

La canicule revient en force en Algérie après quelques jours de répit, touchant plusieurs régions du pays. L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis deux nouveaux bulletins météo spéciaux (BMS), mettant en garde quant aux risques de canicule.

Météo Algérie a placé les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf en vigilance orange “canicule”. Les températures maximales oscilleront entre 40 et 42 °C, notamment au Sud de ces wilayas, avec des minimales allant de 24 à 30 °C. Ce BMS de niveau 2 restera en vigueur ce dimanche 28 juillet et restera en cours jusqu’à demain, lundi 29 juillet.

La seconde alerte de l’ONM concerne les wilayas de Relizane, Chlef et Aïn Defla. Dans ces régions, les températures maximales atteindront les 44 °C et pourront même dépasser les 46 °C, tandis que les minimales oscilleront entre 28 et 33 °C. Cette alerte orange de niveau 2 restera également valable aujourd’hui et demain.

Face à ces conditions météorologiques extrêmes, il est crucial d’adopter les gestes nécessaires pour se protéger de la canicule, notamment en restant hydraté tout au long de la journée. Car boire régulièrement de l’eau, même sans ressentir la soif, permet de compenser les pertes en liquide dues à la transpiration.

Quelle météo prévoir en Algérie ce dimanche 28 juillet ?

En ce début de semaine, une météo contrastée marquera les différentes régions du pays. Sur les régions Nord du pays, les habitants du Centre et de l’Ouest observeront un ciel généralement couvert, apportant avec lui des pluies locales. À l’Est, le soleil prédominera, mais les nuages feront leur apparition dans les régions intérieures, accompagnés de quelques averses locales.

Dans notre grand Sud, les prévisions météo de ce dimanche 28 juillet annoncent un ciel principalement dégagé. Cependant, l’extrême Sud du pays connaîtra quelques nuages pouvant occasionner des pluies.

D’ailleurs, l’ONM a placé plusieurs wilayas en vigilance jaune “orage”. Les régions concernées incluent Alger, Sidi-Bel-Abbès, Tipaza, Tissemsilt, In-Guezzam, Laghouat, Bordj-Bou-Arreridj, Béni-Abbès, M’sila, Tiaret, Mila, Tébessa, Tizi-Ouzou, Batna, Mostaganem, Sétif, Aïn-Témouchent, Djelfa, Illizi, Tlemcen, El-Bayadh, Khenchela, Médéa, Saïda, Naâma, Bouira, Mascara, Oran, et Blida.