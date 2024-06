BMS canicule en Algérie : 19 wilayas placées en vigilance “orange” ce jeudi 27 juin !

Un temps caniculaire marque les prévisions météo de cette fin de semaine, annonçant un week-end chaud avec une hausse considérable du mercure dans toutes les régions de l’Algérie. L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis trois bulletins météo spéciaux (BMS) plaçant en vigilance orange plusieurs wilayas face aux risques de canicule. Découvrez dans cet article les régions concernées par cette chaleur intense afin de vous en protéger.

Le premier BMS de Météo Algérie place en vigilance orange “canicule” les wilayas de Médéa, Djelfa, M’Sila, Bouira, le Sud de Bejaia, Mila, Constantine, Batna, Souk Ahras, Tébessa et Khenchela. Les températures maximales oscilleront entre 43 et 45 °C, tandis que les minimales se situeront entre 25 et 33 °C. Cette alerte de niveau 2 est en vigueur pour les journées de jeudi et vendredi, 27 et 28 juin 2024.

Le second BMS de l’ONM concerne les wilayas d’El Oued, Touggourt et El M’Ghair. Ces trois wilayas seront également touchées par la canicule, avec des températures maximales atteignant ou dépassant les 49 °C et des minimales variant entre 32 et 36 °C. Cette alerte restera aussi en vigueur aujourd’hui et demain.

Enfin, le dernier BMS de Météo Algérie place en vigilance orange “canicule” les wilayas d’Adrar, Timimoun, In Salah, Bordj Badji Mokhtar et Ouargla. Dans ces régions, les températures maximales atteindront ou dépasseront les 49 °C, et les minimales oscilleront entre 34 et 38 °C. La validité de ce BMS s’étend du jeudi 27 juin au samedi 29 juin.

Alerte météo en Algérie : températures caniculaires attendues ce jeudi !

Par ailleurs, les services de l’ONM ont aussi prévu un temps chaud sur les régions proches côtières du Centre ainsi que sur l’intérieur du Centre-Ouest. D’après les mêmes services, des particules de sable en suspension pourraient affecter les régions côtières et intérieures du Centre et de l’Est en fin d’après-midi/soirée.

Un temps chaud sera également au rendez-vous ce jeudi 27 juin, de la frontière algéro-malienne vers le Sahara central. Face à ces conditions météorologiques, il est important de rester vigilant et d’adopter les gestes adéquats pour se protéger de la canicule. Ainsi, il faut s’hydrater régulièrement, éviter de s’exposer durant les heures les plus chaudes de la journée, porter des vêtements légers et de couleurs claires et prendre soin des enfants ainsi que des personnes vulnérables.

Bulletin météo de ce jeudi 27 juin : quel temps faut-il prévoir aujourd’hui ?

Alors que les alertes de canicule et de temps chaud persistent, le bulletin météo de ce jeudi 27 juin prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions Nord du pays. En fin d’après-midi et soirée, le ciel deviendra voilé et pré-orageux près des côtes du Centre et de l’Est, avec la possibilité de quelques pluies orageuses.

Les services de Météo Algérie annoncent également le développement de foyers orageux isolés sur l’intérieur, les hauts plateaux du Centre et de l’Est, ainsi que les Aurès. Ces foyers orageux pourraient engendrer quelques pluies par endroits, en particulier sur le Centre. Dans les régions sahariennes, les prévisions pour cette fin de semaine indiquent qu’un ciel dégagé à partiellement voilé prévaudra.

Il est pareillement important de noter que l’ONM a placé en vigilance jaune “pluie” et “orage” plusieurs wilayas du pays. Les wilayas concernées sont : Alger, Tipaza, In Guezzam, Bordj Bou Arréridj, Ghardaïa, Tamanrasset, Oum El Bouaghi, Guelma, Tizi Ouzou, Annaba, Sétif, El Meniaa, Aïn Defla, Biskra, El Tarf, Boumerdès et Blida.