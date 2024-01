BMS : Alerte vents violents dans plusieurs wilayas

Une alerte de vent violent de niveau 2 a été émis pour plusieurs wilayas. Djelfa, M’sila, Ouled Djellal, Biskra et l’Ouest de Batna devraient subir des vents de direction Nord-Ouest à une vitesse estimée entre 60 et 70 km/h, valables le samedi 6 janvier 2024 de 00h à 15h.

Par ailleurs, les wilayas de Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf sont égalemen t concernées par cet avertissement pour des vents d’orientation Ouest à Nord-Ouest, avec une vitesse estimée entre 60 et 70 km/h, valables de 00h à 21h le samedi 6 janvier 2024.

Alerte météo : neige et verglas dans plusieurs régions

Un bulletin météorologique de niveau 2 a été émis pour différentes régions d’Algérie, annonçant des conditions météorologiques comprenant de la neige et du verglas. Plusieurs wilayas sont concernées, notamment Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Saida, Mascara, Tissemsilt, Tiaret, Blida, Médéa, Ain Defla, le nord de Djelfa, le nord de Laghouat et le nord d’El Bayadh. Selon les prévisions, l’épaisseur de neige attendue varie de 5 à 10 cm, avec une période de validité allant du vendredi 5 janvier 2024 à 21h au samedi 6 janvier 2024 à 12h.

De plus, d’autres zones telles que Boumerdes, Tizi Ouzou, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Bejaia, Jijel et Mila sont également touchées par cette alerte de niveau 2 pour la neige et le verglas. Dans ces régions, l’épaisseur prévue pourrait aller de 10 à 15 cm, avec une validité allant du samedi 6 janvier 2024 à 00h au dimanche 7 janvier 2024 à 06h.

Enfin, les wilayas de Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela et Tébessa font également l’objet de cette alerte de niveau 2 pour des chutes de neige prévues entre 5 et 10 cm, valable du vendredi 5 janvier 2024 à 21h au samedi 6 janvier 2024 à 09h.