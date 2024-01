BMS : Alerte vents violents dans 6 wilayas

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une alerte spéciale signalant l’arrivée de vents exceptionnellement forts sur plusieurs wilayas à partir de ce vendredi.

Selon l’ONM, des vents forts de direction ouest-sud-ouest souffleront, atteignant une vitesse estimée entre 50 et 70 km/h. Ces vents débuteront aujourd’hui à partir de 15 heures et persisteront jusqu’à demain samedi.

Les wilayas concernées par cette alerte comprennent Tipaza, Chlef, Mostaganem, Oran, Aïn Témouchent et Tlemcen. De plus, des vents forts de direction ouest impacteront les wilayas de Tizi Ouzou, Boumerdes et Alger, avec une vitesse estimée entre 50 et 70 km/h. Ces vents débuteront demain samedi à 18 heures et se prolongeront jusqu’à 21 heures.

Il est donc crucial pour les résidents des wilayas concernées par les vents forts de prendre des précautions.

Quel temps fait-il en Algérie ?

Actuellement, les régions nord du pays connaissent des conditions allant de ciels partiellement dégagés à légèrement nuageux. Un voile nuageux progressif est attendu en fin de matinée. Des averses, parfois orageuses, pourraient survenir, principalement dans les régions intérieures, les hauts plateaux, et la région des Aurès.

Les pluies, plus marquées sur les zones côtières ouest et centrales, se déplaceront vers les régions orientales au cours de la nuit.

Les régions du sud-ouest du pays, la région des oasis, la partie nord du Sahara, et la Sahara orientale profitent actuellement d’un ciel partiellement nuageux à clair.

En ce qui concerne les températures, elles varient entre 19 et 24 degrés le long des côtes, de 15 à 23 degrés à l’intérieur des terres, et de 19 à 32 degrés dans les régions méridionales.