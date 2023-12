BMS : alerte pluie et vent dans plusieurs wilayas en Algérie

Des intempéries sévissent dans les régions Est de l’Algérie. Les services météorologiques ont émis des alertes concernant des pluies abondantes accompagnées de grêle, ainsi que des vents soufflant jusqu’à 70 km/h ce vendredi.

Ces phénomènes touchent plusieurs wilayas, notamment Tizi Ouzou, Bouira, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, et Souk Ahras. Les quantités de pluie varieront entre 20 et 30 mm localement, atteignant jusqu’à 40 mm sur les côtes.

Ces précipitations devraient perdurer jusqu’à midi demain, samedi. En ce qui concerne les vents, des rafales de 60 à 70 km/h sont attendues dans certaines wilayas jusqu’à 18 heures aujourd’hui, notamment à Batna, Khenchela et Tébessa, tandis que d’autres régions comme Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf connaîtront des vents forts jusqu’à midi.

Quelles sont les prévisions météorologiques pour aujourd’hui ?

Dans les régions Ouest, on prévoit une alternance entre éclaircies et passages nuageux, ces derniers étant plus fréquents dans la partie est de cette zone. Pour les régions Centre, on annonce des passages nuageux par endroits denses, avec quelques averses pouvant prendre la forme d’averses sur les régions côtières et intérieures du centre-est.

Dans les régions Est, le ciel sera souvent nuageux avec quelques pluies, parfois sous forme d’averses orageuses sur les régions côtières, intérieures et les hauts plateaux. Enfin, pour les régions Sahariennes, le ciel sera dégagé à partiellement voilé en général.

Pour ce vendredi 15 décembre 2023, les températures maximales prévues varient selon les régions. Sur les régions côtières, les températures oscilleront entre 14°C et 18°C. Dans les régions intérieures, elles seront plus fraîches, se situant entre 7°C et 17°C. En revanche, dans les régions sahariennes, on attend des températures plus élevées, entre 14°C et 29°C.