Des pluies orageuses accompagnées de grêle et de rafales de vent continuent d’affecter plusieurs régions d’Algérie. L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis quatre bulletins météorologiques spéciaux (BMS), mettant en alerte plusieurs wilayas du pays quant aux risques de pluies et d’orages.

Le premier BMS, de niveau 3, place les wilayas de Tindouf, Béchar et l’ouest de Beni Abbés en vigilance rouge pour des pluies abondantes. Les précipitations pourraient atteindre ou dépasser 50 mm. En cours depuis hier soir à 21h00, cette alerte météo restera valable ce dimanche 8 septembre jusqu’à 09h00.

Un second BMS, de niveau orange, concerne les wilayas de Tindouf, Beni Abbés, Béchar, Naâma et El Bayadh. Les précipitations sont estimées entre 30 et 50 mm, pouvant localement dépasser 70 mm. Ce BMS est aussi en cours de validité depuis samedi à 15h00 jusqu’au dimanche 8 septembre à 15h00.

La troisième alerte orange concerne les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Tiaret, Djelfa, Laghouat et M’sila, avec des quantités de pluie estimées entre 20 et 40 mm, pouvant localement dépasser 50 mm. En vigueur depuis samedi après-midi, cette alerte de niveau 2 restera en cours aujourd’hui jusqu’à 06h00.

Enfin, la dernière alerte orange, de niveau 2, concerne les wilayas de Ouled Djellal, Batna, Biskra et El M’ghair, avec des précipitations estimées entre 20 et 40 mm. Cette alerte est valable du samedi 7 septembre à 21h00 jusqu’au dimanche 8 septembre à 15h00.

La météo en Algérie ce dimanche 8 septembre : quel temps faut-il prévoir ?

Ce dimanche, le temps annonce un temps contrasté entre pluies abondantes et chaleur intense. Alors que certaines régions du pays connaîtront des épisodes pluvieux, d’autres seront sous l’emprise d’une chaleur caniculaire.

Les prévisions météo pour ce début de semaine annoncent un ciel partiellement dégagé à localement couvert, avec des averses orageuses attendues dans plusieurs wilayas. En parallèle, la canicule s’installe dans les régions côtières de l’est.

Côté températures, les régions côtières afficheront des valeurs comprises entre 27 et 39 °C. Dans les régions intérieures, le thermomètre variera entre 23 et 38 °C, tandis que dans les régions sahariennes, il grimpera jusqu’à 43 °C.