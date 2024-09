BMS – Alerte météo : de fortes pluies orageuses attendues sur 16 wilayas ce 19 septembre

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis ce mercredi un bulletin d’alerte spécial concernant des précipitations importantes dans plusieurs régions du pays. Selon ce communiqué, 16 wilayas sont concernées par des pluies torrentielles, qui devraient débuter aujourd’hui et se poursuivre jusqu’à demain. Les prévisions annoncent des cumuls de précipitations pouvant atteindre ou dépasser les 15 millimètres.

Bulletin d’alerte : fortes pluies attendues dans 16 wilayas, risques d’inondations

L’alerte météo a débuté à 15h00 aujourd’hui et se poursuivra jusqu’à 22h00 demain. Parmi les wilayas visées, on retrouve des régions du sud et du centre du pays, à savoir :

Tindouf,

El Bayadh,

Tiaret,

Laghouat,

Djelfa,

Biskra,

Ouled Djellal,

Touggourt,

El M’Ghair,

El Oued,

Khenchela,

Tébessa,

In Guezzam,

Tamanrasset,

Djanet,

Illizi.

Ces zones, souvent sujettes à des conditions climatiques extrêmes, pourraient connaître des risques d’inondations et des perturbations du trafic routier.

Les autorités appellent la population à la vigilance, notamment dans les zones à risque d’inondation, et conseillent de limiter les déplacements pendant cette période. Les services de sécurité et de protection civile sont également en alerte pour intervenir rapidement en cas de besoin.

Pluie orageuse dans le grand Sud : la prudence est de mise

De telles précipitations, bien qu’attendues dans certaines régions à cette période de l’année, peuvent avoir des conséquences importantes sur les infrastructures, notamment les routes et les habitations. L’ONM rappelle également aux agriculteurs d’adopter les mesures nécessaires pour protéger leurs cultures et leur bétail.

Ce genre d’alertes, diffusé régulièrement par l’ONM, permet de prévenir les habitants des phénomènes météorologiques dangereux et d’éviter ainsi des dommages matériels et humains importants. Les habitants des wilayas concernées sont donc invités à suivre de près l’évolution de la situation météorologique et à prendre les précautions nécessaires.