BMS – Alerte canicule en Algérie : températures infernales, jusqu’à 46 °C attendus ce mardi 26 août

L’Algérie traverse une nouvelle vague de chaleur intense avec des températures caniculaires qui devraient atteindre jusqu’à 46 °C dans certaines régions du pays. Face à cette situation, l’Office national de la météorologie (ONM) a émis trois (3) bulletins météorologiques spéciaux (BMS), plaçant plusieurs wilayas en vigilance orange “canicule”.

Le premier BMS concerne les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf, où les températures maximales oscilleront entre 40 °C et 42 °C, mais pourraient grimper jusqu’à 45 °C, voire 46 °C à Skikda, Annaba et El Tarf. Les températures minimales, quant à elles, resteront particulièrement élevées, entre 30 °C et 34 °C. Cette alerte est valable pour les journées du mardi 26 et mercredi 27 août 2025.

La deuxième alerte place en vigilance orange les wilayas de Mascara, Relizane, Chlef, Aïn Defla et Tizi Ouzou. Dans ces régions, les maximales devraient atteindre 44 °C à 45 °C, avec des minimales comprises entre 31 °C et 35 °C. La validité de ce bulletin couvre la journée du mardi 26 août 2025.

Enfin, un troisième BMS concerne les wilayas de Mostaganem, Tipaza, Alger et Boumerdès, où les services de Météo Algérie prévoient des températures maximales comprises entre 40 °C et 43 °C, et des minimales variant entre 30 °C et 34 °C, pour la journée du mardi 26 août 2025.

Ces conditions extrêmes risquent de rendre le quotidien difficile, notamment pour les personnes vulnérables, les enfants et les personnes âgées. Les autorités appellent à éviter toute exposition prolongée au soleil, à s’hydrater régulièrement et à limiter les déplacements pendant les heures les plus chaudes.

Météo Algérie : orages, pluies et vents de sable attendus ce mardi 26 août

Avec cette vague de chaleur exceptionnelle, la journée du mardi 26 août s’annonce sous le signe d’une météo agitée et contrastée à travers le pays. Météo Algérie prévoit un mélange de ciel voilé, d’orages et de pluies locales sur plusieurs régions, tandis que le sud connaîtra des vents violents et des soulèvements de sable susceptibles de perturber la visibilité sur les routes.

Sur l’ensemble des régions nord du pays, le ciel restera voilé à localement couvert, avec un risque d’orages et d’averses ponctuelles, particulièrement dans les régions de l’intérieur. Malgré ces perturbations, quelques éclaircies pourront s’imposer par endroits, mais l’instabilité dominera la journée.

Au sud, le tableau météorologique apparaît plus contrasté. Le nord du Sahara, le Sahara central et l’extrême sud connaîtront un ciel voilé à couvert, parfois chargé de nuages orageux. En revanche, les autres zones du sud profiteront d’un ciel globalement dégagé et ensoleillé, offrant un répit après les fortes chaleurs.

Alerte météo en Algérie : quelles sont les wilayas concernées ?

Les services de Météo Algérie ont placé plusieurs wilayas en vigilance jaune “pluies” et “orages”. Cette alerte concerne les wilayas de Sidi Bel Abbès, Souk Ahras, In Guezzam, Bordj Bou Arreridj, M’sila, Bordj Badji Mokhtar, Mila, Tamanrasset, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Batna, Sétif, Aïn Témouchent, Tlemcen, Constantine, El Bayadh, Khenchela, Saïda, Naâma, Blida et Béchar.

Outre les pluies, les prévisionnistes annoncent aussi des vents violents et des vents de sable dans les wilayas de Naâma, El Bayadh, Béchar, Timimoun, Adrar, In Salah et Bordj Badji Mokhtar. Ces phénomènes risquent de réduire fortement la visibilité sur les axes routiers, compliquant ainsi les conditions de circulation.