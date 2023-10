Blue Beettle, Hypnotic et La Dernière Reine au cinéma Garden City ces 5, 6 et 7 octobre

Les amateurs de cinéma d’Alger se préparent à un week-end rempli d’action, de suspense et d’aventure au cinéma TMV, situé au Centre Commercial Garden City. Du jeudi au dimanche, le programme du cinéma propose une sélection éclectique de films pour satisfaire tous les goûts.

Un jeudi explosif



Le week-end commence en trombe avec une série de films à ne pas manquer le jeudi. Les spectateurs auront l’occasion de découvrir « Blue Beetle » à 11h00, suivi de « En Eaux Très Troubles » à la même heure. L’après-midi, « La Dernière Reine », le film historique sur la reine d’Alger Zaphira et « Hypnotic » prennent la relève à 13h30 et 13h40 respectivement.

Les aventures délirantes des « As de la Jungle » et le thriller « Equalizer » sont prévus pour l’après-midi à 15h45 et 15h55 respectivement, avec une deuxième séance d' »Equalizer » à 20 h 10. La journée se terminera en vitesse avec « Gran Turismo », le film d’action sportif à 17h45 ainsi qu’à 22h30. Enfin, une seconde séance de « Blue Beetle » est prévue pour 22h30.

Un vendredi rempli d’action



Le vendredi promet d’apporter son lot d’adrénaline avec une programmation chargée. Les passionnés de vitesse pourront profiter de « Gran Turismo » à 15h00 et 22h00. Pour les amateurs d’animation, « Les As de la Jungle » est à l’affiche à 15h00. Les enquêtes captivantes du « Detective Conan » se dérouleront à 17h45, tandis que les mordus d’action ne seront pas en reste avec « Blue Beetle », « Equalizer », et « En Eaux Très Troubles » programmés tout au long de la journée, à 17h00, 19h40 et 20h10 et 22h40.

Samedi en Folie



Pour clôturer le week-end en douceur, le dimanche propose une autre opportunité de regarder « La Dernière Reine » et « Les As de la Jungle » à 11h00. Les amateurs de course automobile pourront revivre l’excitation de « Gran Turismo » à 13h00 et 18h05. Les enquêtes de « Detective Conan » continueront à captiver le public à 13h25. La journée se terminera en beauté avec une autre séance d' »Equalizer » à 18h00 et « Blue Beetle » à 20h20.

Que regarder dimanche ?



La semaine continuera sur sa lancée du week-end avec « Blue Beetle » et « En Eaux Très Troubles » diffusés à 11h00, ainsi que « La Dernière Reine » à 11h30. Les temps forts de la journée incluent les séances de « Equalizer » à 15h55 et 18h00, ainsi que « Gran Turismo » à 17h45 et 22h30. Enfin, « Hypnotic » et et une autre séance de « La Dernière Reine » sont prévus pour le soir à 22h45.

Un week-end cinéphile de qualité se profile à l’horizon. Assurez-vous de réserver vos billets à l’avance pour ne pas manquer ces films palpitants !