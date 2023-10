Blue Beetle, Equalizer 3 et Gran Turismo au cinéma Garden City ces 20 et 21 octobre

Le cinéma Garden City, connu pour sa programmation diversifiée et ses projections de qualité, offre aux cinéphiles un week-end cinématographique à ne pas manquer cette fois-ci. Avec une sélection variée de films, les spectateurs auront l’embarras du choix pour leur divertissement ces 20 et 21 octobre.

Week-end au cinéma Garden City : un festin cinématographique attend les spectateurs

Le vendredi est chargé en sensations fortes avec une série de films passionnants. La journée commence avec « En eaux très troubles » à 15h, une aventure aquatique palpitante. Les plus jeunes spectateurs pourront ensuite se plonger dans les aventures hilarantes des As de la Jungle à 15h.

Ensuite, à 17h, c’est l’heure de découvrir « Blue Beetle », une plongée dans l’univers des super-héros. Les amateurs de mystère et d’horreur seront comblés avec « The Last Voyage of the Demeter » à 17h30, une histoire inquiétante en haute mer.

La soirée s’annonce tout aussi captivante avec « Hypnotic » à 19h45, suivi de « Equalizer 3 » à 20h. Si vous manquez la première projection d’Equalizer, ne vous inquiétez pas, une autre séance est prévue à 20h50. Enfin, les amateurs de vitesse et d’action pourront clôturer la soirée avec « Gran Turismo » à 22h20 !

Encore plus de divertissement le samedi !

Le samedi offre une variété de films pour tous les goûts. La journée commence en douceur avec « Blue Beetle » à 11h, suivi de « Gran Turismo » à la même heure pour les amateurs de courses automobiles.

L’action reprend avec « Equalizer 3 » à 13h25, suivi de « En eaux très troubles » à 13h35, pour ceux qui auraient manqué la première séance. Les fans de super-héros pourront se réjouir avec « Teenage mutant ninja turtles », le film culte, à 15h30.

La soirée s’annonce palpitante avec une deuxième projection d' »Equalizer 3″ à 16h05, suivie de « The Last Voyage of the Demeter » à 17h40. Tandis que « Les as de la jungle » divertiront petits et grands à 18h25.

Pour une dose supplémentaire d’adrénaline, « En eaux très troubles » sera de retour à 20h15, suivi de « Hypnotic » à 20h25. Les amateurs de vitesse peuvent clôturer la journée avec « Gran Turismo » à 20h40. Enfin, une dernière projection d' »Equalizer 3″ est prévue à 22h30 pour ceux qui veulent une dernière dose d’action.

Le cinéma Garden City offre ainsi un week-end cinématographique éclectique, avec des films pour tous les âges et toutes les préférences. Pour les amateurs de cinéma, il n’y a pas de meilleur endroit où être ce week-end.