« Bloquons tout” : un appel massif veut mettre la France à l’arrêt à cette date

Depuis le début de l’été, des appels à une grande mobilisation en France, le mercredi 10 septembre, circulent sur les réseaux sociaux. L’objectif est de paralyser l’économie française. Au fil des semaines, ce mouvement a été largement repris par certains partis politiques, dont ceux de la gauche.

Le mouvement a commencé le 11 juillet avec une vidéo publiée sur TikTok. Cette dernière, créée avec l’intelligence artificielle, montrait une voix robotique sur une image fixe. Elle appelait à une mobilisation le 10 septembre 2025 pour « tout arrêter » dans un esprit de « résistance pacifique« .

Vues plus de 42 000 fois, la vidéo a été repostée plusieurs fois par le même. C’est l’une de ces publications qui a été partagée pour la première fois sur X. Au début, le message est passé inaperçu. Cependant, le mouvement a depuis gagné en visibilité, attirant l’attention de la classe politique en France

Aujourd’hui, le message a été vu 1.5 million de fois. Dès le lendemain de sa publication, des centaines d’utilisateurs d’X ont partagé l’affiche, avec un mot d’ordre clair : « Nous ne payons plus, ne consommons plus, ne travaillons plus, gardons nos enfants avec nous« .

Les appels à mobilisation se sont alors multipliés, souvent accompagnés d’images créées avec l’intelligence artificielle. Ces publications incitent les gens à retirer leur argent des banques et à payer uniquement en espèces.

À quoi faut-il s’attendre le mercredi 10 septembre 2025 ?

Alors que les rumeurs d’un « septembre noir » marqué par des grèves et des blocages contre le gouvernement de Bayrou se multiplient, deux dates de mobilisation se sont à l’ordre du jour : le 10 et 18 septembre 2025. En France, les syndicats se divisent sur ces deux dates :

Le CGT soutient le mouvement spontané du 10 septembre ;

FO et CFDT se concentrent sur l’appel du 18 septembre.

Ces fédérations de fonctionnaires des trois branches (État, hospitalière, territoriale) ont toutes déposé des préavis de grève pour ces deux dates.

Dans le détail, de nombreux secteurs se préparent à des mouvements sociaux. Le 10 septembre, les transports ferroviaires et aériens pourraient être fortement impactés, notamment avec des appels à la grève de la CGT-Cheminot et de Sud Aérien. La CGT a également déposé un préavis de grève pour la fonction publique dès cette date.

Par ailleurs, une deuxième journée de mobilisation est prévue pour le 18 septembre. Pour cette date, des grèves sont annoncées par la CFDT Cheminots et le SNCTA (contrôleurs aériens). La CGT appelle également les fonctionnaires à manifester.

Le secteur de la santé pourrait aussi être touché, puisque plusieurs syndicats de pharmaciens envisagent la fermeture des officines ce jour-là, et tous les samedis suivants. Les syndicats de l’Éducation ont aussi des préavis, mais n’ont pas encore confirmé leur participation aux dates clés.

