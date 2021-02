Bloqués en Algérie, l’appel à l’aide d’étudiants inscrits en Russie

La crise sanitaire et la fermeture des frontières ont fait que plusieurs ressortissants se sont retrouvés bloqués à travers le monde. Mais il y en a aussi ceux qui sont bloqués à l’intérieur du pays. Comme c’est le cas pour plusieurs étudiants Algériens, qui sont inscrits dans des universités russes, et qui se sont retrouvés bloqués en Algérie.

Ces étudiants sont des Algériens de différentes wilayas, et qui poursuivaient leurs études au sein d’universités russes dans différentes branches. Certains d’entre eux figurent parmi les ressortissants Algériens qui ont été rapatriés via les vols spéciaux d’Air Algérie, qui les ont ramené de Russie vers le pays.

Maintenant ces étudiants inscrits en Russie, après avoir tenté de suivre des cours en ligne sur les sites de leurs universités, se trouvent contraints de faire le déplacement jusqu’en Russie, suite à la demande de leurs établissements d’enseignement supérieur russes.

Le cri de détresse de 282 étudiants

Dans un témoignage accordé à Algérie 360, le porte-parole des étudiants donne plus de précisions sur sa situation, et sur celles de ses amis d’infortune.

En effet, le porte-parole de ces étudiants a déclaré que « nous sommes 282 étudiants et à chacun son cas » il a ajouté qu’à l’heure actuelle ils sont tous « bloqués en Algérie suite à la fermeture des frontières… en raison de cette crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19 ».

Dans sa déclaration, Le porte-parole indique que « l’année universitaire a commencé en septembre 2020, et à ce jour nous avons pu continuer nos études en ligne, et nous avons fait preuve de sérieux et de compréhension de cette situation, sauf que malheureusement nous avons été informés par les autorités russes et par nos universités, que cela ne sera plus possible à partir de 08 février 2021, ce qui correspond au début du deuxième semestre de l’année universitaire ».

Sans visas d’études, ou bien avec des visas qui sont arrivés à expiration, ces étudiants dont la majorité ont déjà procédé au paiement de leur frais de scolarité en Russie, doivent rejoindre les bancs de leurs universités. « Certains étudiants ont un stage pratique à faire… leur présence est nécessaire au niveau des entreprises » ajoute le porte-parole des étudiants bloqué en Algérie.

Des démarches en cours

Ces étudiants ne sont restés les bras croisés face à ce problème. Bien que certains d’entre eux ont déjà été renvoyés par leurs universités, perdant ainsi des frais de scolarité qui avoisinent les 5 000 Euros, ils ont pu quand même exposé leur problème au Ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, qui « s’est montré très étonné de la situation ».

Le Ministre avait appelé l’ambassadeur d’Algérie à Moscou, dans le but de régler0 ce problème qui risque de mettre fin à la carrière universitaire des 282 étudiants Algériens.

Une lettre a été également déposée lundi 8 février, au niveau du ministère de l’Intérieur et de l’Enseignement supérieur, par le porte-parole des étudiants bloqués, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères. Selon le porte-parole, « Il y a des démarches qui ont été entreprises ».