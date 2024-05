Blockout2024 : une campagne mondiale pour boycotter les stars des réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont envahis par une campagne mondiale de boycott sous le hashtag #blockout2024 qui cible les stars et les influenceurs qui ignorent la cause palestinienne et ferment les yeux sur les crimes de l’agression israélienne à Gaza.

L’étincelle est partie des États-Unis, portant le message que les réseaux sociaux sont devenus des outils de pression puissants, une force d’influence sur l’opinion publique mondiale, capables de pousser les pays à agir pour mettre fin à l’agression.

Tout a débuté au Met Gala. Comme chaque année, les stars ont défilé sous la houlette d’Anna Wintour, dans des tenues volumineuses valant des fortunes. En marge de l’événement, de nombreux influenceurs ont fait de même.

Cependant, une influenceuse en particulier n’est pas passée inaperçue. Il s’agit de Haley Baylee , une Américaine de 31 ans cumulant 9,9 millions d’abonnés sur TikTok.

Une publication insensible de Haley Baylee, la montrant dans une tenue inspirée de Marie Antoinette et mimant la phrase :«Let them eat cake» (Qu’ils mangent de la brioche !), a provoqué un tollé.

Les utilisateurs des réseaux sociaux l’ont accusée de banaliser la souffrance du peuple palestinien en proie à la faim et à la violence.

L’indignation a rapidement pris de l’ampleur, avec des appels au boycott de Haley Baylee et d’autres célébrités qui restent silencieuses sur la cause palestinienne. Le mouvement #blockout2024 était né.

Les militants exigent des influenceurs qu’ils s’engagent à publier des nouvelles sur la Palestine et à soutenir la bande de Gaza de manière continue sur leurs plateformes, considérant leur silence comme une complicité avec l’occupation.

Guys i created a list of celebrities to block #blockout pic.twitter.com/AAc3nYachY — sofia (@pariseffingcunt) May 9, 2024

Le hashtag a connu un grand succès sur toutes les plateformes, et des milliers d’utilisateurs ont commencé à désabonner et à bloquer les comptes des célébrités qui négligent de soutenir la cause.

Les militants ont diffusé des listes de noms des stars les plus célèbres du monde avec leurs comptes Instagram, appelant à cesser de les suivre.

Les internautes soulignent que l’objectif n’est pas de faire taire les opinions, mais de responsabiliser ceux qui ignorent la souffrance d’un peuple entier et de les pousser à utiliser leurs plateformes pour influencer l’opinion publique et soutenir la cause palestinienne.

Dans une vidéo virale sur TikTok, le compte Blockout2024, qui cumule plus d’un million de vues, lance un message fort aux internautes : “Nous avons le pouvoir de tout leur enlever.”

“Lorsque nous les aimons, ils gagnent de l’argent. Lorsque nous les détestons, ils gagnent de l’argent. Mais lorsque nous les bloquons sur les réseaux sociaux et que nous oublions leurs noms, ils perdent tout”, martèle-t-il.

L’Algérie se joint au boycott des célébrités silencieuses sur la Palestine

La vague de boycott des célébrités indifférentes à la cause palestinienne n’a pas épargné les influenceurs algériens. Les internautes algériens ont également emboîté le pas à cette initiative mondiale, exprimant leur indignation face au silence de certaines stars sur les atrocités commises à Gaza.

Des appels à l’action circulent sur les réseaux sociaux algériens, incitant les utilisateurs à désabonner et à bloquer les comptes des célébrités qui ne se sont pas prononcées en faveur de la Palestine.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Abolish Celebrity Culture in Algeria 🇩🇿 (@algerianblockout2024)

Des listes de noms ciblés sont également partagées, invitant les internautes à prendre position et à faire entendre leur voix.

Cette campagne est une première dans le monde des boycotts, et elle montre la puissance des réseaux sociaux pour s’exprimer et exercer une pression populaire.

Sous la pression du boycott grandissant et face à l’indignation générale, plusieurs célébrités et influenceurs ont commencé à prendre la parole sur les réseaux sociaux pour exprimer leur soutien à la cause palestinienne et dénoncer les violences en cours à Gaza.

Ces prises de position, bien que tardives pour certains, illustrent le pouvoir croissant des réseaux sociaux et la pression que les internautes peuvent exercer sur les personnalités publiques.