Blocage de l’aide à Gaza : Macron juge « honteuse » la stratégie de Netanyahu

Invité d’un entretien mardi soir sur TF1, Emmanuel Macron a été questionné sur l’actualité internationale, notamment la guerre à Gaza. Le président français estime que « ce que fait aujourd’hui le gouvernement de Netanyahu est inacceptable« .

Emmanuel Macron a exprimé son indignation face au blocage de l’aide humanitaire par Israël, décrivant la situation à Gaza comme un « drame humanitaire inacceptable » et qualifiant les actions du gouvernement de Netanyahu de « honte ».

Il a également souligné que la question du « génocide » devrait être traitée par les historiens.

Le président français, Emmanuel Macron, a qualifié de « honte et d’inacceptable » les actions du gouvernement de Netanyahu, décrivant la crise humanitaire comme la plus grande depuis le 7 octobre 2023 : « ce que fait aujourd’hui le gouvernement de Netanyahu est inacceptable… C’est une honte« .

Lors de son entretien sur TF1, le président français a rappelé sa visite à la frontière égyptienne avec Gaza, une expérience qu’il a qualifiée « de l’une des pires choses » qu’il ait vues. D’ailleurs, il a déploré le blocage de l’aide humanitaire par Israël.

Au sujet des efforts déployés par la France pour mettre un terme à la guerre, Macron estime que « son pays s’est battu sans relâche » pour arrêter le conflit. Pour lui, l’aide des États-Unis d’Amérique dans la matière serait vitale : « le président américain Donald Trump est celui qui a le levier« .

Israël menace d’annexer la Cisjordanie si la France reconnaît la Palestine

Dans la suite de son intervention, Macron a jugé « ouverte« , la question de la révision des accords de coopération UE-Israël, suite à la demande des Pays-Bas, de vérifier le respect des droits humains. D’ailleurs, Jean-Noël Barrot a appuyé cette demande en appelant la Commission européenne à l’examiner.

Selon Le Figaro, le gouvernement de Netanyahu aurait menacé la France d’annexer la Cisjordanie si elle reconnaissait l’État de la Palestine. Une intention annoncée par le président français pour les prochains mois, suivant une démarche initiée par l’Espagne, l’Irlande et la Norvège. La France voit cette initiative comme une opportunité de relancer le processus diplomatique bloqué depuis le début de cette guerre et de susciter une reconnaissance internationale plus large.

De son côté, Israël considère cette reconnaissance comme « récompense au Hamas » et cherche à éviter un effet domino sur d’autres pays occidentaux, l’exemple du Royaume-Uni et le Canada. Face à cette menace, des sources diplomatiques ont réagi avec peu de surprise, la qualifiant « de la méthode de négociation habituelle d’Israël« .

