Un homme âgé de 53 ans a été tué vendredi dernier à coups de hache, suite un différend qualifié de « futile », dans la commune de Boufarik, relevant de la wilaya de Blida. Le tueur demeure pour le moment inconnu des services de sécurité qui ont ouvert une enquête sur cette affaire.

La wilaya de Blida a été encore secouée par une affaire macabre, celle d’un homme de 53 ans qui est mort des suites de blessures causées par plusieurs coups de hache. Ce crime vient faire écho à un autre, celui d’un homicide volontaire dont la victime était un vieux couple de 80 ans.

Cette dispute dont on ignore les raisons, mais qui ont été qualifiées de « futiles« , eu lieu à proximité d’une l’exploitation agricole nommée Bendella-Ramdhane, qui se trouve à Boufarik. Tout a commencé suite à une altercation verbale, cette dernière s’est vite transformée en une vraie boucherie, dont la victime a été transportée en urgence vers l’hôpital de Boufarik.

En effet, c’est suite a des propos de plus en plus virulents, que l’un des protagonistes de cette altercation, selon des témoins sur place, avait pris une hache, et avait asséné plusieurs coups à la tête de la victime. C’est l’un des automobilistes qui passaient qui a transporté la victime, encore vivante, vers les urgences de l’hôpital de Boufarik, mais urgentistes, qui ont constaté que la victime ne respire plus, n’ont pas réussi à la réanimer.

Afin de mettre toute la lumière sur ce meurtre, et dans le but d’identifier et d’arrêter le tueur, les services de sécurité de la wilaya de Blida ont ouvert une enquête suite à cet incident.