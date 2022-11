Blida : une bande criminelle écrouée pour kidnapping et vol

La criminalité ne cesse d’accroître et chaque jour des histoires de plus en plus sordides en témoignent. Cette fois-ci, le drame s’est produit dans la wilaya de Blida, quand un citoyen s’est fait avoir par une bande criminelle qui l’a agressé, avant de le kidnapper et de voler son véhicule et ses objets personnels.

Les éléments de la Sûreté de la wilaya de Blida ont réussi à appréhender quatre individus pour avoir kidnappé et détenu un citoyen. Les mis en cause, qui formaient un réseau criminel, ont aussi volé le véhicule de leur victime et l’ont menacé de mort.

D’ailleurs, l’affaire a éclaté suite à la plainte d’un citoyen qui s’est approché de la brigarde de la police judiciaire de la commune de Mouzaia dans la même wilaya pour dénoncer sa détention et son enlèvement par une bande criminelle qui l’aurait aussi menacé de mort et volé son véhicule. Aussitôt, les éléments de la police ont entamé leurs investigations qui ont permis la localisation et la récupération du véhicule volé.

Kidnapping à Blida : la police identifie les assaillants

Après la récupération du véhicule, les éléments de la police de la wilaya de Blida ont exploité l’ensemble des preuves et des informations afin de déterminer l’identité des membres de cette bande criminelle. Ainsi, ils ont réussi à identifier les quatre suspects avant de procéder à leur arrestation.

En outre, il convient aussi de noter que l’opération s’est soldée par la saisie de la chaise utilisée lors de la détention de la victime, mais aussi un total de huit (8) armes blanches de différents types ainsi qu’une bouteille de liquide anesthésiant. La police a également saisi une dizaine de comprimés psychotropes, mais aussi une quantité de drogue dure (cocaïne) et le véhicule exploité par les criminels.

Concernant les objets personnels de la victime, les éléments de la police ont réussi à récupérer, en plus du véhicule, une chaîne en or jaune, un téléphone portable et une somme s’élevant à 18.000 dinars algériens ».

Après parachèvement des procédures d’enquête judiciaire, les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Blida pour plusieurs chefs d’accusation, notamment la formation d’une bande de malfaiteurs en vue de commettre le délit de vol, mais aussi l’enlèvement d’une personne sans ordre des autorités compétentes par leurre et violence.