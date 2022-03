Blida : un petit garçon tué par une attaque de chiens

Dimanche, un événement des plus attristants s’est déroulé dans la wilaya de Blida en Algérie où un jeune garçon de douze ans dénommé Salah Eddine a vu sa vie écourtée par l’attaque d’une meute de chiens.

Le collégien, connu de tous pour être un adolescent calme et studieux a été retrouvé mort au bord de la route.

D’après un témoignage de sa mère diffusé sur la chaîne Ennahar TV l’école la plus proche se trouve à 3 kilomètres du village et pour s’y rendre il n’y a aucun moyen de transport, c’est donc à pied que l’enfant s’y rend, ils avaient retrouvé son cartable jeté par terre « ce qui ne ressemble pas à ses habitudes ». Apres avoir chercher l’enfant, il a été retrouvé décédé.

Son oncle ayant vu le corps du petit, et donc la scène la décrit comme étant « choquante ». Les chiens étaient prés d’une quinzaine, et auraient pourchassé Salah Eddine sur des kilomètres avant de dévorer leur proie.

Un problème déjà soulevé auparavant

Cet incident n’est pas isolé et ces chiens ont déjà été décrits comme étant dangereux. Ces animaux appartiennent à un homme connu des parents, le propriétaire d’un champs.

En effet il y a quelques mois l’un d’entre eux a mordu la cousine de la victime et la famille avait déjà alerté l’homme lui demandant de surveiller ses chiens, . Ils ont cette fois ci décide de porter plainte et demandent justice auprès du président de la république. L’homme quant à lui, affirme que c’est une attaque de loups sauvages et que ses chiens n’en sont pas responsables.

Les autorités compétentes ont vite réagi, et un membre de l’assemblée populaire communale a évoqué une opération « galoufa » qui servirait à appréhender ces animaux jugés comme dangereux pour la population.