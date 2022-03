Blida : un mineur à la tête d’un gang de voleurs

La criminalité en Algérie est en hausse, et les concernés sont de tous âges et de toutes catégories sociales. Et pour preuve, un jeune homme encore mineur a été arrêté à Blida et a été accusé de faire partie d’une organisation de voleurs.

Cette semaine, un mineur, et deux autres individus âgés respectivement de de 23 et 38 ans ont été appréhendés par la gendarmerie nationale d’El Affroun, commune située à l’ouest de la wilaya de Blida. Les trois criminels volaient les tuyaux d’irrigation qui se trouvaient sur les diverses terres agricoles de la région pour ensuite les revendre aux agriculteurs de Tipasa, une affaire bien rodée. Les autorités compétentes avaient mis en place une opération de surveillance qui s’est conclue par l’arrestation en flagrant délit du mineur qui serait à la tête de cette affaire de vols , après quoi les deux autres complices ont vite été arrêtés eux aussi. Selon des sources locales, les voleurs ont donc été traduits devant le procureur de la République du tribunal d’Affroun, qui a ordonné leur placement en détention.

La criminalité, toujours aussi présente en Algérie

Le pays connaît une certaine hausse du taux de criminalité ces dernières années, avec une augmentation très significative en 2021, plus précisément en ce qui concerne les crimes d’atteinte aux personnes (+10,98%) et les crimes d’infraction à la législation relative à la drogue (+26,23%).

Le contrôleur général de police, Arezki Hadj Saïd était revenu sur le sujet il y a un mois lors d’une conférence de presse affirmant “qu’en 2021 les autorités avaient traité 205 570 affaires criminelles impliquant près de 272 000 individus”. Un nombre assez élevé et un indicateur précieux quant à la situation sociale actuelle du pays.

L’inspecteur général des services à la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), a quant à lui relevé un autre point concernant la criminalité en Algérie : qui travaille à sa diminution ?

D’après lui, c’est un travail constant qui se fait au niveau central afin de prévenir les crimes et d’assurer une certaine sécurité aux citoyens algériens, et ce grâce à un effort collectif de la part des pouvoirs publics et des forces de polices.