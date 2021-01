Blida : Un cadavre en morceaux retrouvé sur la voie ferrée

Des parties de corps humain ont été retrouvées ce matin par les services de la protection civile de la wilaya de Blida au niveau de la voie ferrée reliant la localité de Chiffa et la ville de Blida.

Selon un communiqué de la cellule de la communication et de l’information, relevant de la direction de protection civile de la wilaya de Blida, via sa page Facebook, « l’intervention des éléments de la protection civile s’est faite au niveau de la voie ferrée reliant Chiffa et Blida, ou des morceaux d’un cadavre ont été retrouvés ».

Toujours selon le même communiqué » les morceaux de cadavre vont être levés par les éléments de la protection civile du point 52.800, sous le tunnel du quartier Sidi Yahia, commune de Blida, suite à l’enquête des services de sécurité ».