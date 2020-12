Blida : Le randonneur disparu retrouvé mort

Les services de la protection civile qui étaient à la recherche du randonneur disparu depuis plus de 4 jours, ont pu trouver aujourd’hui mercredi ce qui doit surement être son corps sans vie.

Le cadavre du randonneur, qui a disparu sur les hauteurs de la région montagneuse de Dhaya au sud-ouest de Blida, et qui a fait l’objet des recherches se poursuivaient depuis plus de 4 jours, a été retrouvé entre les wilayas de Blida et de Médea, dans la localité nommée Oued Kirous, relevant de la wilaya de Médea.

Selon les informations dont dispose Al-Nahar, le corps sans vie du jeune randonneur, a été retrouvé par les éléments de la protection civile, coincé entre des branches, sur les hauteurs de Oued Kirous, dans la Wilaya de Médéa.