Blida, la ville des roses, ravive ses traditions avec le festival des fleurs

Blida, connue pour ses roses et sa multitude de plantes médicinales rares, a ouvert ses portes le samedi 27 avril dernier à un festival des fleurs. Cet événement, qui se tient jusqu’au 24 mai prochain, vise à célébrer les traditions de la ville et à les faire connaître aux nouvelles générations.

Lors de l’inauguration du festival, un défilé a eu lieu dans les rues de la ville, surnommée “la ville des roses”. Des jeunes filles ornées de fleurs et portant des bouquets marchaient derrière des cavaliers en costumes traditionnels.

“Ce festival a pour but de présenter les traditions et le patrimoine de la ville aux nouvelles générations afin de préserver son histoire”, a déclaré Rachid Aouf, président de l’Assemblée populaire communale de Blida. “Il s’agit de faire connaître nos traditions et notre héritage, et d’éduquer nos enfants à préserver l’histoire et l’identité de leur ville pour un avenir prometteur et pour faire connaître cette ville qui nous est chère.”

🟢 À LIRE AUSSI : Le Festival de Street Food d’Alger : Une Première en Algérie

Pour de nombreux visiteurs du festival des fleurs de Blida, ces végétaux ne sont pas de simples éléments décoratifs. Ils représentent une source de vie, de joie et de bien-être.

Des festivaliers confient apprendre à leurs enfants à aimer les fleurs, car elles “donnent de la vie et de la joie à l’homme et apaisent son psychisme”. Ils décorent leurs maisons de fleurs, car elles “ajoutent quelque chose de beau et de joyeux à la vie”.

Les fleurs : symboles de vie, de joie et de bien-être au festival de Blida

Pour les cultivateurs de fleurs, Blida est indissociable de ces végétaux : “chaque maison à Blida a du jasmin, des roses et des fleurs”. Autrefois, les fleurs étaient distillées et l’eau de rose distribuée lors des fêtes. Des traditions que le festival vise à raviver auprès des nouvelles générations.

Ces témoignages mettent en lumière le lien profond qui existe entre les blidéens et les fleurs. Ces dernières sont bien plus que de simples objets décoratifs : elles ont le pouvoir d’influencer notre humeur, notre bien-être et même notre santé mentale.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie importe des fleurs depuis le Kenya

Le festival des fleurs de Blida est donc l’occasion de célébrer ce lien précieux et de se rappeler l’importance de préserver les traditions qui l’entourent.

Cet évènement a connu un franc succès cette année, attirant une foule de visiteurs venus admirer la beauté des plantes exposées et, pour certains, acquérir des fleurs et des plantes porteuses, selon eux, d’une énergie positive.