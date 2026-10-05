Blida : une fausse agence de voyages démantelée, trois escrocs arrêtés

Fin septembre, les policiers de la sûreté de wilaya de Blida ont interpellé trois individus, dont une femme, accusés d’avoir soutiré de l’argent à des citoyens en usurpant le nom et la qualité d’un voyagiste agréé. De plus, la perquisition du local a livré un butin inattendu : argent liquide, or, devises et documents officiels.

L’affaire a été prise en charge par la brigade de lutte contre la criminalité urbaine rattachée à la sûreté urbaine de Beni Tamou, qui dépend de la sûreté de daïra d’Oued El Alleug. Par conséquent, les mis en cause devront répondre d’association de malfaiteurs et d’escroquerie commise sous de fausses identités.

Un appel à témoins révèle tout

Tout est parti du parquet. D’abord, le tribunal d’El Affroun a transmis aux policiers des instructions précises : identifier les responsables d’une arnaque visant des clients d’une agence touristique. Ensuite, il fallait diffuser les portraits des personnes recherchées par le biais d’un appel au public. Une méthode qui s’avère souvent décisive lorsque les victimes ne disposent que de noms d’emprunt.

Les investigations n’ont pas tardé à porter leurs fruits. Les enquêteurs ont remonté la piste jusqu’aux trois suspects, placés sous mandat avant d’être présentés à la justice. Le recours à des titres mensongers et à une raison sociale détournée constituait le ressort central du stratagème employé pour mettre en confiance les candidats au départ.

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Or, devises et cachets officiels découverts lors de la perquisition

Munis d’une autorisation de fouille, les policiers se sont rendus dans les locaux de la prétendue agence. Ils y ont saisi 76 millions de centimes en monnaie nationale, présentés comme le produit direct des manœuvres frauduleuses. À cela s’ajoutaient des sommes en devises étrangères dont le montant n’a pas été précisé.

Le reste de l’inventaire en dit long sur l’ampleur du dispositif. Les enquêteurs ont mis la main sur près de 130 grammes de métal jaune, plusieurs passeports, une machine à compter les billets, un ordinateur, cinq chéquiers bancaires et des téléphones portables. En outre, trois cachets au nom de l’agence figuraient également parmi les pièces récupérées. Cela laisse penser à une fabrication maison de documents destinés à crédibiliser les transactions.

Le secteur du voyage, terrain privilégié des arnaqueurs

Les promesses de visas, de billets à prix cassés ou de séjours organisés nourrissent depuis plusieurs années un marché parallèle redoutable. Souvent, des particuliers confient parfois leurs économies et leurs documents personnels à des interlocuteurs qu’ils connaissent à peine. D’ailleurs, la récupération de passeports dans le bureau perquisitionné illustre ce niveau de confiance exploité par les suspects.

Autour de ce secteur gravitent aussi des circuits financiers opaques. Début octobre, les policiers de l’aéroport Ahmed Ben Bella ont ainsi stoppé un transfert illégal de capitaux vers l’étranger portant sur 120 000 euros dissimulés dans des bagages. Les affaires de change informel et de faux documents se croisent régulièrement dans les dossiers judiciaires.

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