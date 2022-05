Blida : disparition tragique de deux frères par noyade

Hier, la commune d’el Affroune, à l’ouest de Blida, a été secouée par la mort tragique des deux frères Oussama et Issam. En effet, les deux frères sont décédés noyés dans un cours d’eau.

Ce dimanche 29 mai 2022, le quartier Beni Mouimen, à El Affroune, a vécu une tragédie, suite à la noyade de deux frères à la fleur de l’âge, dans un cours d’eau. Concernant l’incident tragique, le père de la victime, aurait déclaré à la chaine arabophone Ecourouk, que la disparition des sons de la voix de ses deux fils, Oussama, 12 ans et Issam, 10 ans, autour de leur maison, l’a fait réagir et partir à leur recherche. Ajoutant, qu’après une sieste, les deux jeunes enfants, sont sortis, comme à leur habitude, s’amuser vers 17h. Mais ils ont disparu dans des circonstances mystérieuses. Des connaissances, des voisins et des parents se sont lancés à leur recherche dans la zone forestière et à côté de l’Université Lounisi Ali, mais en vain.

Lancement des recherches après la disparition des deux frères

Le lendemain, alors que la nouvelle de la disparition des deux enfants circulait, l’un des habitants du quartier a révélé qu’il s’était rendu avec eux la veille au soir, pour jouer près de la vallée de Bouromi, plus précisément la zone appelée « Barrage Kaskita » et les a laissés là-bas. Une fois sur place, des habits des enfants ont été retrouvés, et le papa les a identifiés comme appartenant à l’un de ses fils disparus, Issam.

Les autorités et les éléments de la protection civile de l’unité d’El Affroune ont été informés, et la division des plongeurs de l’unité principale de la protection civile de Blida est intervenue. Cette dernière commencé les opérations de plongée, pour retrouver les deux enfants à 23h10 sur place.

Selon la Protection civile, le cours d’eau en question mesure 20 mètres de long, 10 mètres de large et 4 mètres de profondeur.

Toujours selon Echourouk, des citoyens de la région de Beni Mouimen ont déclaré que ce cours d’eau, est un piège. Mais aussi que cet endroit a toujours été un cimetière pour de nombreuses personnes.