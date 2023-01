Blida: bloquée par la neige, elle accouche dans les montagnes de Chréa

Une femme enceinte accouche de son bébé au milieu de la neige à Chréa dans la wilaya de Blida ! En fait, les hautes montagnes recouvertes de flocons de neige ont suscité la curiosité des amateurs de la nature, depuis le début de la chute de neige dans le pays. Petits et grands, nombreux sont ceux qui ont visité les montagnes pour passer de bons moments entre amis et familles. Eux qui attendaient désespérément depuis plusieurs semaines l’avènement de l’hiver.

Voulant profiter de cette belle ambiance hivernale, l’excursion d’une maman enceinte s’est finie d’une façon assez spéciale ! En effet, la femme a fini par accoucher de son bébé au sein des montagnes de Chréa. Selon ce que rapporte le média arabophone El Khabar, les secouristes sont intervenus afin de fournir les premiers secours à la femme enceinte.

Cela avant d’essayer de la transférer à une clinique au niveau du centre-ville de la wilaya Blida. Cependant, la forte chute de neige a causé la fermeture de la route. Ainsi, la maman n’a eu d’autres choix que de donner naissance à son bébé dans la neige. Et ce, suite à l’aide apportée par les secouristes.

Le bébé naissant était en bonne santé

Selon la même source médiatique, la maman a accouché d’un bébé de sexe féminin. Malgré les conditions difficiles, le nourrisson était en bonne santé. Ainsi, la maman et son nouveau-né ont été transportés à l’hôpital. Après l’intervention du personnel militaire qui a ouvert la route pour faciliter le transport de la principale concernée et de sa fille.

Dans ce sillage, on notera que la chute de neige se poursuit aujourd’hui dans plusieurs wilayas du pays. Notamment à Blida, Constantine et Sétif. De ce fait, plusieurs axes routiers ont été fermés à cause de la difficulté de circulation.