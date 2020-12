Blida : Aucune trace du randonneur disparu depuis plus de 4 jours

Les équipes de la Protection civile de la wilaya de Blida poursuivent leurs recherches afin de localiser le randonneur disparu vendredi dernier, dans l’après-midi dans la région montagneuse de Dhaya au sud-ouest de Blida.

Au 4e jour de sa disparition, aucune trace du randonneur, les équipes de la protection civile accompagnée par la gendarmerie nationale poursuivent leurs recherches.

La protection civile a repris les opérations de recherche de la personne perdue dans la région montagneuse de Dhaya au sud-ouest de Blida depuis 8 h 00 du matin d’aujourd’hui mercredi, après s’être arrêté pendant la nuit.

Selon un communiqué de la Direction de la protection civile de Blida, les recherches ont été suspendues dans la nuit d’hier, 96 heures après sa disparition.

La décision a été prise en consultation avec l’armée et la gendarmerie, compte tenu des conditions météorologiques, des vents violents et du brouillard épais, ce qui a entraîné un manque de visibilité pendant les recherches.

Cependant, les sapeurs-pompiers n’ont pas baissé les bras et continuent à balayer le terrain depuis ce matin avec le soutien important des équipes d’intervention des directions de la protection civile de Blida et Médéa, Tibaza, et Aïn Defla.