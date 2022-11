Blida : arrestation d’une femme pour sorcellerie et arnaque

Les criminels et les escrocs trouvent des procédés souvent controversés pour arriver à leurs fins. Même si beaucoup choisissent des façons plus communes, certaines personnes optent pour des méthodes moins ordinaires pour escroquer les autres.



C’est le cas dans cette affaire qui s’est déroulé dans la wilaya de Blida. La Brigade de répression du banditisme (BRB) a réussi à appréhender une femme qui arnaquait et escroquait grâce à un stratagème assez bien rodé. L’arnaqueuse utilisait un stratagème bien ficelé dans lequel elle prétendait pratiquer des rituels magiques et de la sorcellerie grâce à des dons qui lui permettaient de prévoir l’avenir.

Selon le média arabophone El Bilad, elle n’opérait pas seule, mais était accompagnée de complices qui ont eux aussi été identifiés et appréhendés grâce à une enquête bien menée par les autorités concernées. Cette enquête a été lancée suite à l’alerte desdites autorités qui ont eu échos des pratiques de sorcelleries mises en place dans la région.



Affaire de sorcellerie : la police effectue une saisie

Après avoir arrêté la principale concernée, les autorités compétentes ont pris l’initiative de perquisitionner les différents domiciles afin d’approfondir cette enquête et ainsi avoir tous les éléments en main. Cette perquisition a été très fructueuse, au vu de la saisie assez conséquente qui a été faite.

Dans un premier temps, la perquisition s’est soldée par la saisie de de 669 000 dinars et 2 100 euros. De plus, plusieurs stupéfiants ont été retrouvés sur les lieux, soit 293g d’un d’entre eux, et 9,8 d’une deuxième mais aussi 177 gélules contenant des substances psychotropes. Bien évidemment, les outils utilisés pour la pratique de la sorcellerie ont eux aussi été retrouvés sur place.

Au total, trois personnes de plus ont donc été arrêtées.