Blida : 4 criminels arrêtés pour escroquerie sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont un très bon moyen pour se faire de nouvelles connaissances et rester en contact avec ses amis, sa famille et ses proches, et ce, en étant n’importe où sur le globe. Mais certaines personnes utilisent ces réseaux sociaux pour autre chose, notamment l’escroquerie et le vol.

Les officiers de police de la wilaya de Blida ont arrêtés à la fin du mois de mai dernier un groupe de 4 criminels, qui sont impliqués dans une affaire de vol et d’escroquerie à travers les réseaux sociaux.

Selon le communiqué présenté par les services de la police judiciaire, les accusés utilisaient un compte Facebook à travers lequel ils mettaient en vente des produits à des prix attractifs. Les 4 criminels procédaient au vol de l’argent et des affaires des victimes, lorsque ces dernières étaient parties pour récupérer leurs soi-disant produits achetés.

Les officiers de police ont confirmé à travers le même communiqué qu’ils sont parvenus à identifier et arrêter les 4 criminels et les remettre à la justice.

Chlef : la Direction générale de la Sûreté national partage les photos de 3 accusés de fraude

Plusieurs victimes de fraude dans la Wilaya de Chlef ont témoigné contre trois personnes accusées de fraude, ce qui a mené la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) à partager les photos de ces derniers, le 06 juin 2022 passé.

Selon un communiqué présenté par les services de police de la wilaya de Chlef, les accusés se faisaient passer pour d’autres personnes, afin d’escroquer leurs victimes.

Les services de police ont terminé en invitant chaque personne qui a été victime de ces criminels à se présenter au commissariat le plus proche pour déposer plainte et témoigner.