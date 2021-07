Blida : 100 cas d’intoxication par le petit lait

Plus de 100 personnes, dont 90% sont des d’enfants, ont été exposées à une intoxication alimentaire suite à la consommation de petit lait acheté chez des commerçants bien connus situés dans la cité AADL de la commune d’Ouled Yaïch dans la ville de Blida.

Selon le Dr Kamel Zaim, l’hopital Benboulaid à Blida a accueilli un grand nombre d’enfants, à partir de deux heures de l’après-midi, après que les patients aient présenté des symptômes d’empoisonnement par vomissements, nausées et de douleurs abdominales.

Quant aux adultes, ils ont été pris en charge à la polyclinique de la cité 1AADL de Ouled Yaïch. Par ailleurs, le directeur de la santé a confirmé à nos confrères à Ennahar que le nombre de personnes infectées par une intoxication jusqu’à sept heures du soir atteignait les 100 malades.

Une enquête a été ouverte

Le maire d’Ouled Yaïch, qui était accompagné du chef du département, a révélé que les autorités locales avaient également ouvert une enquête. Des échantillons de petit lait ont été prélevés afin de connaître les causes de l’empoisonnement.

Ce dernier a appelé le wali de Blida, Kamel Nouicer, à prendre en charge tous les malades et de leur prodiguer les soins nécessaires à leur guérison, et a ordonné l’ouverture d’une enquête. Selon les premières informations collectées, les victimes auraient consommé du petit lait acheté chez deux commerçants différents, l’un situé à la cité AADL et l’autre à la cité dite Djouadjla, à Ouled Yaich, à cinq kilomètres au nord-est de Blida. Cependant d’après les deux commerces appartiendraient à la même personne.